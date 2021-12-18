Первые результаты тестирования RTX 2050 и MX570/550

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Спустя всего несколько часов после неожиданного анонса были опубликованы первые результаты бенчмарков новых GPU начального уровня от NVIDIA.

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Результаты тестов были получены с Zhihu. Там были представлены предварительные результаты, основанные на предсерийных образцах RTX 2050 и MX550.

Обе карты основаны на GPU Ampere GA107 с 2048 CUDA ядрами. Это означает поддержку технологии трассировки лучей, а также DLSS (через ядра Tensor). Помимо этого, RTX 2050 получит 4Gb памяти, тогда как MX570 оснащена 2Gb. В любом случае, это не должно повлиять на результат бенчмарка TimeSpy.

Технические характеристики подтверждают, что MX500 ограничены 64-битной шиной памяти c пропускной способностью 12 Гбит/с. Частота составляет 1155 МГц для MX570 и 1320 МГц для MX550. MX550 - это, по сути, урезанная GeForce GTX 1650 на базе GPU Turing TU117. Она сохранила 1024 ядра CUDA, но шина памяти была урезана вдвое до 64 бит. В то же время технология памяти была обновлена с GDDR5 до стандарта GDDR6.

Результаты тестов не очень впечатляют. Графический процессор RTX 3050 Laptop со 128-битной шиной памяти набирает около 4800 баллов в TimeSpy Graphics. Но опять же, эти результаты MX500 основаны на предсерийных образцах. На самом деле, они, скорее всего, будут работать в паре с мобильными процессорами следующего поколения (например, Alder Lake-M), которые не могут показать окончательную производительность на данном этапе.

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В конце концов, GPU RTX2050 и MX500 будут официально представлены весной 2022 года.