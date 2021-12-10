Instagram пытается повторить успех Spotify Wrapped

Сегодня в приложении Инстаграма появилась функция Instagram Playback – «Посмотрите лучшие моменты 2021».

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Все это время соцсеть теряла возможности: до этого итоги года в Инстаграме подводили с помощью сомнительных приложений аля «Твои 9 лучших постов». Кстати, эти приложения крали личные данные.

Наконец, в этом году инстаграмщики запустили похожую функцию «Лучшие моменты года» – ведь успех Spotify Wrapped резал глаза.

Что не так с Instagram Playback?

• Выбираются только сториз, до 10 штук. Причем принцип их отбора странный; кажется, это рэндом: это точно не самые охватные истории. А еще у некоторых почему-то подгружаются сториз из 2020 года :)

• Непонятный интерфейс. Можно нечаянно опубликовать сразу все «Моменты».

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• Недостаточная виральность. Инстаграм давал дополнительный охват на сториз с праздничным стикером (например, Китайский Новый год) – здесь же ничего такого нет.