Сегодня в приложении Инстаграма появилась функция Instagram Playback – «Посмотрите лучшие моменты 2021».
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Все это время соцсеть теряла возможности: до этого итоги года в Инстаграме подводили с помощью сомнительных приложений аля «Твои 9 лучших постов». Кстати, эти приложения крали личные данные.
Наконец, в этом году инстаграмщики запустили похожую функцию «Лучшие моменты года» – ведь успех Spotify Wrapped резал глаза.
Что не так с Instagram Playback?
• Выбираются только сториз, до 10 штук. Причем принцип их отбора странный; кажется, это рэндом: это точно не самые охватные истории. А еще у некоторых почему-то подгружаются сториз из 2020 года :)
• Непонятный интерфейс. Можно нечаянно опубликовать сразу все «Моменты».
• Недостаточная виральность. Инстаграм давал дополнительный охват на сториз с праздничным стикером (например, Китайский Новый год) – здесь же ничего такого нет.