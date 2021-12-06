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Официальные рендеры планшетов Samsung Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8 Plus и Galaxy Tab S8 Ultra
Известный информатор Эван Блесс выложил качественные рендеры всех планшетов линейки Samsung Galaxy Tab S8
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Evan Blass поделился новыми официальными рендерами планшетов серии Galaxy Tab S8 в Twitter. Это 11-дюймовый Tab S8, 12,4-дюймовый Tab S8 + и 14,6-дюймовый Tab S8 Ultra. Два первых планшета имеют классический дизайн схожий с Galaxy Tab S7, в то время как вариант Ultra действительно получил небольшую челку.

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Мы можно выделить двойную фронтальную камеру в вырезе и более тонкие лицевые панели по сравнению с двумя другими моделями. Челка на Tab S8 Ulta выглядит достаточно компактно по сравнению с новым MacBook Pro, но она все равно вызовет много разногласий.

Ожидается, что все три новинки Galaxy Tab S8 будут оснащены AMOLED-дисплеями с частотой обновления 120 Гц, чипсетами Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и емкими батареями. В то же время, модель Ultra будет оснащена увеличенным аккумулятором на 12000mah с возможностью быстрой зарядки 45Вт.

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Предположительное время выхода серии Tab S8 — первый квартал следующего года.

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