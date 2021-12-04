Дисплей Moto Edge X30 получит 144 Гц частоту обновления, сертификацию HDR10+ и 1 миллиард цветов

Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Motorola представит Moto Edge X30 на следующей неделе как первый в мире смартфон на базе Snapdragon 8 Gen 1. Компания еще не рассказала подробные технические характеристики смартфона, но официальный представитель компании поделился живым изображением Moto Edge X30, демонстрирующим тонкие рамки вокруг дисплея с перфорацией по центру.

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Кроме того, официальный аккаунт Motorola в Weibo опубликовал короткий видеоклип, раскрывающий некоторые тех. характеристики экрана Moto Edge X30: 144 Гц частоты обновления, сертификация HDR10+ и 1 миллиард цветов.

Motorola ничего не говорит нам о размере и разрешении экрана, но предыдущие утечки утверждали, что он будет иметь диагональ 6,67′′ и разрешение FullHD+. Это также подтвердил надежный источник Digital Chat Station.

Просочившиеся рендеры показали, что смартфон будет выпущен под названием Edge 30 Ultra за пределами Китая, будет оснащен тройной системой камер на задней панели, состоящей из 50-Мп основной (с OIS), 50-Мп сверхширокоугольной и 2-Мп глубинной. Для селфи и видеозвонков внутри перфорации будет установлена 60-Мп камера, способная записывать видео в формате 4K.

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Moto Edge X30 будет официально представлен 9 декабря и поступит в продажу с 15 декабря.