Сегодня появилась информация о будущем ноутбуке ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650, которая показала, что он оснащен чипом AMD Ryzen 9 6900HX и NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti.
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Тайваньский производитель ПК планирует оснащать свои новые геймерские ноутбуки чипами из серии Ryzen 6000. Согласно MyLaptopGuide, ноутбук будет работать на мощном AMD Ryzen 9 6900HZ совместно с RTX 3080 Ti.
Этот процессор имеет 8 ядер и 16 потоков, а его тепловыделение составляет от 35 Вт до 45 Вт TDP. Что касается графики, игровой ноутбук оснащен RTX 3080 Ti, которая предлагает трассировку лучей в реальном времени. Также он оснащен 16" антибликовым FHD экраном с впечатляющей частотой обновления 300Гц.
Для обмена информацией используется SSD PCIe NVMe M.2 емкостью до 8 ТБ и ОЗУ DDR5 объемом до 48 ГБ. Точная дата запуска и информация о ценах пока неизвестны. Хотя мы можем ожидать запуска где-то в следующем году вместе с моделями ROG Strix Scar 15 и Scar 17.