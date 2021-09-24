Процессор MediaTek Helio G85, камера на 50 МП, батарея на 6000 мАч и ценник от $155

Realme представила два телефона серии Narzo 50.

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Narzo 50A работает на чипсете Helio G85 от MediaTek и в стандартной комплектации поставляется с 4 ГБ оперативной памяти, а объем памяти варьируется от 64 ГБ до 128 ГБ и может быть дополнительно расширен с помощью карт microSD. Телефон отличается интересным дизайном с двухцветной ребристой и матовой текстурой на задней панели. Основная камера на 50 МП с сенсором Samsung JN1, а также 2-мегапиксельная макро-камера и 2-мегапиксельная портретная.

В narzo 50A установлен мощный аккумулятор на 6000 мАч, который заряжается через USB-C со скоростью до 18 Вт. Телефон также может заряжать другие телефоны и гаджеты через USB. Narzo 50A загружает Realme UI 2.0.

Realme Narzo 50A выпускается в цветах Oxygen Green и Oxygen Blue. Цена начинается с 155$ за версию 4/64 ГБ. Модель 8/128 ГБ стоит 170$.

Realme 50i работает на процессоре SoC Unisoc SC9863A и поставляется с 2/4 ГБ оперативной памяти и 32/64 ГБ памяти. Устройство загружает Realme UI Go Edition на базе Android 11. В нем установлена одна 8-мегапиксельная задняя камера, и передняя - 5-мегапиксельная камера для селфи. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч.

Narzo 50i выпускается в цветах Mint Green и Carbon Black и стоит от 101$ за версию 2/32 ГБ. Модель 4/64 ГБ будет стоить 122$.

Первые продажи начнутся 7 октября.