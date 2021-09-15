Сервис Apple Fitness+ скоро придет в Россию
Буквально недавно Apple выпустила объявление, что их сервис Fitness+ совсем скоро станет доступен еще в ряде стран. В их число вошла и Россия.
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Fitness+ – относительно молодой сервис для самостоятельных домашних занятий спортом. Впервые он был представлен пользователям ровно год назад – 15 сентября 2020 года, а активно запущен в работу был в конце 2020 года. Первыми оценить работу приложения смогли жители США, Великобритании и Канады. Теперь же до конца нынешнего года к их числу смогут присоединиться и пользователи из России, а также из еще 14 стран.
Кроме привлечения новых пользователей, сервис может похвастаться и чуть более расширенным функционалом. С 27 сентября в Fitness+ станут доступны занятия по программе Пилатеса, программы для медитации, а также тренировки для предстоящего зимнего сезона. Основной упор в них делается на упражнения из зимних видов спорта, рассчитанных на укрепление мышц, повышение выносливости и развитие чувства баланса. Помимо этого разработчики обещают скоро добавить возможность групповых тренировок, в которых смогут принимать участие до 30 человек.
Для подключения Apple Fitness+ требуется наличие Apple Watch Series 3 или более новые версии. Работать они должны совместно с iPhone 6s или более свежими версиями смартфонов от Apple.
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