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Буквально недавно Apple выпустила объявление, что их сервис Fitness+ совсем скоро станет доступен еще в ряде стран. В их число вошла и Россия.

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Fitness+ – относительно молодой сервис для самостоятельных домашних занятий спортом. Впервые он был представлен пользователям ровно год назад – 15 сентября 2020 года, а активно запущен в работу был в конце 2020 года. Первыми оценить работу приложения смогли жители США, Великобритании и Канады. Теперь же до конца нынешнего года к их числу смогут присоединиться и пользователи из России, а также из еще 14 стран.

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Кроме привлечения новых пользователей, сервис может похвастаться и чуть более расширенным функционалом. С 27 сентября в Fitness+ станут доступны занятия по программе Пилатеса, программы для медитации, а также тренировки для предстоящего зимнего сезона. Основной упор в них делается на упражнения из зимних видов спорта, рассчитанных на укрепление мышц, повышение выносливости и развитие чувства баланса. Помимо этого разработчики обещают скоро добавить возможность групповых тренировок, в которых смогут принимать участие до 30 человек.

Для подключения Apple Fitness+ требуется наличие Apple Watch Series 3 или более новые версии. Работать они должны совместно с iPhone 6s или более свежими версиями смартфонов от Apple.