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Чипсеты Qualcomm Snapdragon Wear 4100 кажутся болезненно устаревшими с точки зрения эффективности.

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По данным WinFuture, Snapdragon Wear 5100 будет иметь четыре ядра Cortex-A53. Для сравнения: Exynos W920 от Samsung имеет два ядра Cortex-A55. Хоть он и менее производителен, но обладает большей энергоэффективностью, что является ключевым моментом.

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Сообщается, что Qualcomm тестирует чип в нескольких конфигурациях. Некоторые из них имеют 2 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 8 или 16 ГБ хранилища eMMC.

В новой версии также будет улучшен сопроцессор AON, который может обрабатывать простые фоновые задачи, например подсчет шагов и обновление экрана Always On при необходимости, потребляя при этом гораздо меньше энергии, чем основные ядра ЦП.

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Конечно, большая часть эффективности чипа Exynos происходит из-за того, что он производится на современном 5-нм техпроцессе. Серия Wear 4100 была изготовлена по старинному 12-нм техпроцессу. Доступная на данный момент информация указывает на то, что Qualcomm поручает литейным предприятиям Samsung произвести чип 5100, но, к сожалению, неясно, какой техпроцесс будет использоваться.

Чипсет будет поддерживать две камеры - одну на 16 МП и одну на 5 МП. В некоторых детских часах есть две камеры: одна для фотографий, а другая для видеозвонков.

Судя по всему, пройдет некоторое время, прежде чем Snapdragon Wear 5100 поступит на рынок. Qualcomm, вероятно, попытается получить заказы от китайских брендов, которые являются крупнейшими поставщиками смартфонов, помимо Samsung и Apple (но они предпочитают использовать свои собственные чипсеты).