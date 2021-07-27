Представлен Kompanio 1300T - новейший чипсет топ-класса от MediaTek
Тайваньский производитель полупроводников MediaTek анонсировал новый набор чипов для планшетов и ноутбуков на базе ARM, получивший название Kompanio 1300T. Чипсет заменяет Kompanio 1200 с номером модели MT8195, который был представлен в ноябре прошлого года.
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Новый чипсет имеет флагманскую архитектуру, аналогичную чипсету смартфона Dimensity 1200. Он построен на 6-нм техпроцессе. Процессор состоит из четырех больших ядер Cortex-A78 и четырех маленьких ядер Cortex-A55. Графический процессор подвергся серьезному обновлению, поскольку в набор чипов входит графический процессор Mali-G77 MC9, который превосходит Mali G57 MC5, используемый в Kompanio 1200.
Кроме того, в Kompanio 1300T интегрирован модем 5G, который поддерживает две SIM-карты. Также он поддерживает дисплеи с разрешением до 1440p и частотой обновления 120 Гц, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2
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MediaTek сообщила, что Kompanio 1300T появится в планшетах с третьего квартала этого года (июль-сентябрь). Компания не объявила о первом планшете с чипсетом, но популярный типстер Digital Chat Station ранее подтвердил, что Honor V7 Pro, который, как ожидается, будет выпущен в середине августа, будет оснащен 1300T.
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