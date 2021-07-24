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Haylou RS3 - это последнее предложение премиум-класса от Haylou, производителя умных часов премиум-класса. Новые умные часы оснащены GPS, монитором SPO2, 14 спортивными режимами и имеют водонепроницаемость 5 атм. Стильные умные часы с круглым дизайном предлагают превосходный внешний вид благодаря своему уникальному стилю и текстуре. Теперь они продаются на Youpin по цене 69,99 долларов.

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Основная часть Haylou RS3 выполнена из металла, а рама из алюминиевого сплава. Часы имеют 1,2-дюймовый AMOLED-дисплей с изогнутым стеклом 2,5D с разрешением 390 x 390 пикселей.

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Умные часы имеют защиту 5 атм и обеспечивают защиту от воды на глубине до 50 метров. Кроме этого есть датчик измерения частоты пульса 24 x 7, монитор SPO2 для измерения уровня кислорода в крови, функция отслеживание сна, отслеживание шагов и подсчет калорий.

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Умные часы Haylou RS3 поддерживают до 14 занятий спортом, включая пешие прогулки, быструю ходьбу, бег, баскетбол, футбол, плавание и т. д. Часы оснащены батареей емкостью 230 мАч, которой хватает на 7 дней при нормальном использовании, 15 дней в базовом режиме и 25 часов в режиме GPS.