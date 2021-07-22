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На популярном видеосервисе уже давно существует раздел с рекомендациями, в котором зрителю предлагаются различные ролики, которые в теории могли бы его заинтересовать. Однако в этом разделе предлагаемые видео зачастую повторяются. Но сегодня YouTube предлагает решение проблемы – новый раздел, в котором будет предлагаться только свежий контент, еще не просмотренный ранее с данного аккаунта.

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Может показаться, что от новой функции будет мало толку, ведь она по сути ничем не отличается от уже имеющегося алгоритма рекомендуемых видео. Однако новый раздел под названием «New to you» будет содержать больше оригинального и нового контента, который был загружен недавно и еще не был просмотрен. Помимо этого, по словам разработчиков, немаловажным остается и тот факт, что предлагаемые ролики должны будут максимально соответствовать вкусам и интересам зрителя.

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При появлении нового подходящего материала кнопка «New to you» окрасится в яркие цвета и переместится в самое начало меню. Если новых предложение пока нет, она будет окрашена в стандартный серый цвет и будет оставаться в конце меню. Пока новинка доступна только зрителям из США, Франции и Англии, но уже скоро ее обещают запустить и в других регионах.