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Швейцарская фирма анонсировала выпуск умных часов премиум класса, выполненных в стилистике знаменитого Super Mario. По имеющимся данным, стоимость новинки будет составлять 2150 долларов или почти 160 000 рублей.

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Стилизация под известного персонажа не будет ограничена исключительно использованием ярко-красного цвета и логотипа Super Mario. В новых часах сам Марио будет непосредственным участником действий и будет взаимодействовать с владельцем в главном меню, являясь своеобразным виртуальным талисманом или маскотом. В начале дня Марио будет приветствовать пользователя, размахивая своей шапкой. После того, как владелец пройдет 25% от каждодневной нормы активности, Марио съест гриб и начнет двигаться быстрее. После выполнения 50% - герой выскочит из трубы, а после выполнения нормы на 100% Марио заберется на флагшток.

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Помимо этого, сам циферблат часов будет выполнен в стилистике игры – изображение Марио будет расположено на одной части дисплея. Всего компания из Швейцарии планирует выпустить 2000 экземпляров этих часов, так что новинка наверняка станет объектом интереса для многих коллекционеров или просто горячих поклонников Марио.