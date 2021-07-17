Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Tag Heuer представила ограниченную серию умных часов в стиле Super Mario

Планируется выпуск премиум часов в стиле Super Mario
[ ] для раздела Блоги
+
-125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Швейцарская фирма анонсировала выпуск умных часов премиум класса, выполненных в стилистике знаменитого Super Mario. По имеющимся данным, стоимость новинки будет составлять 2150 долларов или почти 160 000 рублей.

реклама

Стилизация под известного персонажа не будет ограничена исключительно использованием ярко-красного цвета и логотипа Super Mario. В новых часах сам Марио будет непосредственным участником действий и будет взаимодействовать с владельцем в главном меню, являясь своеобразным виртуальным талисманом или маскотом. В начале дня Марио будет приветствовать пользователя, размахивая своей шапкой. После того, как владелец пройдет 25% от каждодневной нормы активности, Марио съест гриб и начнет двигаться быстрее. После выполнения 50% - герой выскочит из трубы, а после выполнения нормы на 100% Марио заберется на флагшток.

анонсы и реклама
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
Дешевая Gigabyte 3070 - смотри цену
-30% на RTX 3060 в Ситилинке
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
-54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
4K 55" Philips за копейки - успей купить
<b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
На порядок упала цена на MSI RTX 3060 Ti
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Помимо этого, сам циферблат часов будет выполнен в стилистике игры – изображение Марио будет расположено на одной части дисплея. Всего компания из Швейцарии планирует выпустить 2000 экземпляров этих часов, так что новинка наверняка станет объектом интереса для многих коллекционеров или просто горячих поклонников Марио.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор игровой проводной гарнитуры ASUS ROG Cetra II
7
Обзор телефона Philips Xenium E111
18
Битва игровых компьютеров: Core i5-10600КF & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700 ХТ
6
Тестирование процессоров Core i5-11600КF и Core i5-11600 в актуальных играх
16
Обзор и тестирование корпуса HIPER HG-C106RGB Coeus
15
Битва процессоров: Core i3-10320 VS Ryzen 3 3300Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
+
Тестирование процессоров Core i5-11500 и Core i5-11400F в актуальных играх
24
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio
44
Битва видеокарт: GeForce RTX 2080 Super VS GeForce GTX 1080 Ti
7
Игровой компьютер от 50 до 120 тысяч рублей: июль 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
1

Интересные материалы

Деньги вперед: главные игры июля 2021 года
5 июля 2021 35
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: июль 2021
6 июля 2021 29
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio
12 июля 2021 44
Тестирование процессоров Core i5-11500 и Core i5-11400F в актуальных играх
13 июля 2021 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

MyDrivers: Поставки видеокарт RTX 30 временно прекратятся из-за падения Ethereum в цене
174
Цены на видеокарты NVIDIA могут вернуться к рекомендованным к концу 2021 года – Tomshardware
48
NVIDIA готовит видеокарты серии GeForce RTX 3000 SUPER с увеличенным количеством памяти
46
Смартфоны Huawei 2017-2018 годов получили HarmonyOS на замену Android
6
Xiaomi выпустила большой сборник прошивок MIUI 12.5 на Android 11 для 47 актуальных смартфонов
2
Последняя волна распродаж RTX 3070 Ti и 3080 Ti по рекомендованным ценам состоится в DNS 20.07.2021
70
Илон Маск озвучил примерные сроки появления самодостаточного города на Марсе
20
Китайские майнеры продолжают мигрировать из страны, но слухи о победе над ними преувеличены
6
Демоверсия AMD FSR Unity демонстрирует большой прирост FPS в 4K
38
Основатель Rockstar сказал журналистам, что креативный директор GTA 6 ещё не родился
7
Правоохранители из Украины ошибочно изъяли видеокарт и ПК на сумму 80 млн рублей у IT-компании
60
Геймеру, разместившему на форуме War Thunder секретные данные танка Challenger2 грозит 14 лет тюрьмы
19
Житель Украины может получить до трёх лет тюрьмы за кражу электроэнергии для майнинга
20
В РФ создадут отечественный 8-ядерный 12-нм процессор за 30 миллиардов рублей
119
Для PC-версии NieR Automata наконец-то вышло долгожданное обновление
5
Выход пятого патча для Baldur’s Gate III состоялся
2
Вчерашнюю распродажу игровых консолей Sony PlayPlayStation 5 в DNS можно назвать вполне удачной
15
Мошенники из Украины создали криптовалютную пирамиду и обманули вкладчиков на 670 000 000 рублей
13
Энтузиасты майнят Биткоин на ПК лунной миссии Аполлон, на листке бумаги и даже с помощью алкотестера
3
Уличные гонки и тюнинг появятся в GTA Online в обновлении Los Santos Tuners
2

Популярные статьи

Глобальное исследование цен на RTX видеокарты в России, Украине и Белоруссии
175
Устанавливаем Windows 11 на неподдерживаемое «железо», сравниваем производительность с Windows 10
44
Первый взгляд на новую игровую консоль Valve Steam Deck - потенциальный хит или очередная неудача
31
Обзор телефона Philips Xenium E111
18
Вспоминаем, о чем была Mafia The City of Lost Heaven, и оцениваем версию Remastered
6
Летняя распродажа: ключ для Windows 10 Pro можно купить со скидкой 87%
Битва игровых компьютеров: Core i5-10600КF & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700 ХТ
6
Обзор игровой проводной гарнитуры ASUS ROG Cetra II
7

Сейчас обсуждают

OsirisD2
16:09
вата, ты фашист что ли?
Глобальное исследование цен на RTX видеокарты в России, Украине и Белоруссии
REY_B_
16:09
Какой "коллектив"??? Там капитализм! Там каждый делает своё дело. И каждый отвечает за него своей личной зарплатой. А про коллектив я знаю - работаю! Как оно "один пашет, семеро руками машут"
Intel будет сложно договориться о покупке активов GlobalFoundries
l33t_h4x00r
16:04
Да,это определенно - золотой фонд..
Вспоминаем, о чем была Mafia The City of Lost Heaven, и оцениваем версию Remastered
Михаил
16:04
https://www.youtube.com/watch?v=9pCT5tAfa0c Новые консоли это замена игровых ноутов. Взял под мышку и поехал в отпуск, можно играть на телевизоре, на дачу поехал. И не надо беспокоится что консоль пер...
Xbox Series X/S опередила PlayStation 5 по продажам в июне
Твоя мамка
16:03
Ах да лол)) Но всеравно КТО???
Последняя волна распродаж RTX 3070 Ti и 3080 Ti по рекомендованным ценам состоится в DNS 20.07.2021
Сергей Александров
16:02
А что еще ожидать от узкоглазой куртки
Криптовалютная выручка NVIDIA вполне может вырасти до $5 млрд в год
l33t_h4x00r
16:00
как насчет 499.99 за эфир?
Добыча Эфира становится всё менее прибыльной, а вложения в GeForce RTX 3080 вернуть почти невозможно
Maks Nadyozhin
15:58
Спустя 100 лет , эта супер технология будет выходить сразу с игрой, а не через ...///
Активация DLSS в Red Dead Redemption 2 позволяет повысить значение fps до 45 % в 4K — NVIDIA
misterYoda
15:55
Настоящий ковбой должен пахнуть самогоном, конём и говном!
Ford представила духи с запахом бензина и нотками лошадей
Михаил
15:55
Nintendo Switch - на этой приставке че можно играть? Не смешите народ? Устройство вроде телефона. https://www.youtube.com/watch?v=w-MAmueU1sY Качество графики гавно. И цены на игры почти 3 тысячи. Язы...
Xbox Series X/S опередила PlayStation 5 по продажам в июне
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем