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После Samsung Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Z Fold 3 будет выпущен Galaxy S21 FE. После Fan Edition южнокорейский технологический гигант приступит к работе над Galaxy S22. Мы считаем, что компания уже начала работу над дизайном.

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Пару месяцев назад мы узнали, что в Samsung Galaxy S22 уберут датчик ToF. Сегодня же мы узнаём, что вариант Ultra может не получить камеру на 200 МП.

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200-мегапиксельная камера является следующим большим шагом по сравнению с 108-мегапиксельной камерой Galaxy S21 Ultra. Xiaomi Mi 12 и ZTE Axon 30 Pro 5G уже могут получить датчик на 200MP.

Мы можем с уверенностью сказать, что Samsung Galaxy S22 Ultra не будет использовать датчик камеры на 200 МП. Samsung будет по-прежнему использовать датчик на 108MP, но внесет ряд улучшений.

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В программное обеспечение смартфона также будут внесены улучшения, так что качество фотографий и видео будет значительно улучшено.