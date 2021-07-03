Samsung Galaxy S21 Ultra 5G теперь доступен в новом цвете Navy
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, представленный в этом году в оттенках Phantom Black, Phantom Silver, Phantom Titanium, Phantom Navy и Phantom Brown, теперь доступен в новом цвете - Navy.
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Вариант темно-синего цвета в настоящее время доступен только в Best Buy с одной конфигурацией памяти - 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти. Устройство, привязанное к сети Verizon, стоит 1100 долларов (эта цветная версия недоступна для других операторов), а разблокированная модель может быть вашей за 1200 долларов.
Помимо новой окраски, все остальное в цветовой модели Navy остается таким же, как и в других цветовых версиях. Это означает, что вы получаете флагманский процессор SoC Snapdragon 888, 6,8 ″ QHD + динамический AMOLED экран с частотой 120Гц, 108-мегапиксельную квадрокамеру, 40-мегапиксельную селфи-камеру и батарею ёмкостью 5000 mah с проводной зарядкой на 25 Вт и беспроводной зарядкой на 15 Вт.
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