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Сегодня на выставке Computex 2021 AMD анонсировала ряд новых продуктов. Первым из них является мобильная графика Radeon RX 6000M - самая мощная серия графических процессоров для ноутбуков.

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Серия RX 6000M включает в себя флагманский графический процессор RX 6800M с 40 вычислительными блоками и 12 ГБ видеопамяти, а также RX 6700M с 36 CU и 10 ГБ VRAM и RX 6600M с 28 CU и 8 ГБ VRAM. Все три чипа поддерживают аппаратно-ускоренную трассировку лучей (DXR) и функцию Infinity Cache 96, 80 и 32 МБ соответственно для уменьшения задержки.

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AMD утверждает, что RX 6800M поддерживает игры в разрешение 1440p со скоростью 120 кадров в секунду, а RX 6700M может воспроизводить игры в 1440p со скоростью 100 кадров в секунду при максимальных настройках. Между тем, RX 6600M может воспроизводить игры в 1080p со скоростью 100 кадров в секунду, также с максимальными настройками.

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Ноутбуки, которые также оснащены ЦП AMD Ryzen наряду с этими графическими процессорами Radeon, также получат выгоду от таких технологий, как память AMD Smart Access, которая обеспечивает ЦП доступ к памяти GDDR6 на графическом процессоре (также известный как BAR), а также технологию AMD SmartShift, которая автоматически переключает мощность между процессором и графическим процессором в зависимости от того, где это больше всего необходимо.

Ноутбуки с Radeon RX 6800M будут доступны в начале июня.