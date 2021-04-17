Samsung скоро выпустит бюджетный планшет Galaxy Tab A7 Lite в серебристом цвете
Мы уже знаем, Samsung планирует выпустить новый бюджетный планшет под названием Galaxy Tab A7 Lite, и у нас даже была возможность увидеть его на рендерах вместе с основными характеристиками. Теперь у нас есть возможность лучше рассмотреть дизайн, а также понять, насколько ему подходит серебристый цвет.
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Благодаря этому яркому изображению, мы можем более четко видеть лицевую панель, фронтальную камеру и решетку динамика. Кроме того, на нем виден полный дизайн устройства. Сразу бросается в глаза выпирающая задняя камера. Клавиша регулировки громкости и кнопка питания находятся на правом торце, а последняя расположена ближе к правому верхнему углу.
К сожалению, нет никаких дополнительных спецификаций к уже существующим из предыдущего отчета, которые включают SoC Helio P22T, 3 ГБ оперативной памяти, 8,4-дюймовый дисплей (или 8,7 ″ согласно более ранним слухам) и батарею на 5100 мАч. Будет 2 версии: с поддержкой 4G/LTE и без.
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Официальная презентация планшета ожидается в июне этого года.
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