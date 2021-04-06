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ZTE анонсирует серию смартфонов Axon 30 к концу апреля. Серия Axon 30 включает три модели, а именно Axon 30, Axon 30 Pro и Axon 30 Pro +.

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Модуль задней камеры смартфона серии Axon 30 имеет четыре камеры. Axon 30 Pro или Axon 30 Pro + будут оснащены тремя 64-мегапиксельными камерами и дополнительным объективом. Axon 30 Pro оснащен 6,92-дюймовым OLED-экраном, который интегрирован с технологией камеры под дисплеем. Ожидается, что массивный дисплей будет обеспечивать 10-битные цвета, частоту обновления 120 Гц и частоту дискретизации касания 360 Гц.

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Телефон будет работать на чипсете Snapdragon 888. В смартфон установлена батарея емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 55 Вт. Помимо топового процессора, будет оперативная память LPDDR5 и хранилище UFS 3.1. Под экраном расположена 44-мегапиксельная селфи камера. Ожидается, что он предложит пользователям другие функции, такие как ОС Android 11 на базе MyOS, два динамика, линейный двигатель и т. Д. Надеемся, что компания подтвердит другие особенности серии Axon 30 в ежедневных тизерах до официального анонса.