Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

8 февраля 2021 года Colorful Technology Company Limited запускает игровую память iGame VULCAN DDR4 и SL500 Mini SSD.

реклама

iGame VULCAN DDR4 разработана с учетом требований к производительности и эстетике геймеров и энтузиастов. Память iGame VULCAN - это продукт двухлетнего дизайна и инноваций. Она имеет RGB подсветку сверху, которую можно синхронизировать с другими продуктами iGame с помощью программного обеспечения iGame Center. Сам модуль имеет радиатор серебристого цвета с белой печатной платой, который идеально сочетается с полностью белыми сборками игровых ПК.

анонсы и реклама Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле Распродажа памяти в Регарде RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке Компьютер за 810 000р - смотри что за зверь RTX 3070 дешевле в Compeo.ru RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам RTX 2060 относительно недорого в Компео - смотри цены 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь -3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

В игровой памяти iGame VULCAN DDR4 используется технология Samsung B-DIE и сверхвысокая частота до DDR4-4266 МГц с превосходным потенциалом разгона.

реклама

В Colorful SL500 Mini SSD используется сверхкомпактный корпус. Размер Mini SSD SL500 составляет всего 26% от размера стандартного 2,5-дюймового твердотельного накопителя - 26x68x7 мм. Он идеально подходит для ПК и ноутбуков с малым форм-фактором.





SL500 Mini SSD - это SDP, который объединяет основной контроллер и флеш-чипы в один компактный модуль. SL500 Mini SSD весит всего 2 грамма и потребляет меньше энергии, чем 2,5-дюймовые SSD. Модуль SDP мини-SSD SL500 разработан для промышленного применения, устойчив к высоким температурам, влажности и вибрации.

реклама

Цены и ассортимент:

Комплект iGame VULCAN DDR4-3600 МГц 16 ГБ (2 x 8 ГБ): 169$

Комплект iGame VULCAN DDR4-4266 МГц, 16 ГБ (2 x 8 ГБ): 199$

реклама

COLORFUL SL500 250 ГБ Mini: 39,99$

COLORFUL SL500 500 ГБ Mini: 59,99$