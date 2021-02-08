Colorful представила память iGame VULCAN DDR4 и мини-твердотельный накопитель SL500
8 февраля 2021 года Colorful Technology Company Limited запускает игровую память iGame VULCAN DDR4 и SL500 Mini SSD.
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iGame VULCAN DDR4 разработана с учетом требований к производительности и эстетике геймеров и энтузиастов. Память iGame VULCAN - это продукт двухлетнего дизайна и инноваций. Она имеет RGB подсветку сверху, которую можно синхронизировать с другими продуктами iGame с помощью программного обеспечения iGame Center. Сам модуль имеет радиатор серебристого цвета с белой печатной платой, который идеально сочетается с полностью белыми сборками игровых ПК.
В игровой памяти iGame VULCAN DDR4 используется технология Samsung B-DIE и сверхвысокая частота до DDR4-4266 МГц с превосходным потенциалом разгона.
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В Colorful SL500 Mini SSD используется сверхкомпактный корпус. Размер Mini SSD SL500 составляет всего 26% от размера стандартного 2,5-дюймового твердотельного накопителя - 26x68x7 мм. Он идеально подходит для ПК и ноутбуков с малым форм-фактором.
SL500 Mini SSD - это SDP, который объединяет основной контроллер и флеш-чипы в один компактный модуль. SL500 Mini SSD весит всего 2 грамма и потребляет меньше энергии, чем 2,5-дюймовые SSD. Модуль SDP мини-SSD SL500 разработан для промышленного применения, устойчив к высоким температурам, влажности и вибрации.
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Цены и ассортимент:
Комплект iGame VULCAN DDR4-3600 МГц 16 ГБ (2 x 8 ГБ): 169$
Комплект iGame VULCAN DDR4-4266 МГц, 16 ГБ (2 x 8 ГБ): 199$
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COLORFUL SL500 250 ГБ Mini: 39,99$
COLORFUL SL500 500 ГБ Mini: 59,99$
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