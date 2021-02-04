Sony продала 4,5 млн PlayStation 5 за 2020 год
Sony недавно выпустила свою самую долгожданную игровую консоль PlayStation 5, и теперь компания сообщила, что получила операционную прибыль в размере 359,2 млрд йен в третьем квартале 2020 финансового года. Прибыль компании в годовом исчислении выросла до 20% на 2 696,5 млрд йен. В отчете также говорится, что компании удалось продать 4,5 миллиона единиц PS5 в 2020 году. Отчет о прибыли включает продажи PlayStation 5, PlayStation 4, игр, программного обеспечения, подписок и прочего. Благодаря запуску PS5 компания получила самый высокий доход за квартал.
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В своем финансовом отчете за третий квартал 2020 года компания показала, что она продала 4,5 миллиона единиц PlayStation 5. Sony запустила игровую консоль в ноябре и смогла продать 4,5 миллиона единиц PS5 за полтора месяца. Игровой сегмент Sony включает в себя консоли, игры и сетевые услуги, которые принесли доход в размере 883,2 миллиарда йен в третьем квартале 2020 года, что намного выше, чем в третьем квартале 2019 года.
Отчет также показал, что продажи игр собрали 483,6 млрд иен из общей выручки. Примечательно, что игры всегда пользуются спросом, и пользователи могут перестать покупать консоли, но они не могут перестать покупать игры. Общая прибыль компании выросла на 20%. Между тем, компания также сообщила, что за квартал продала всего 1 миллион смартфонов по сравнению с 1,3 миллиона единиц в 2019 году.
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