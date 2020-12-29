Анонс Xiaomi Mi 11 Pro ожидается после 12 февраля
Вчера, 28 декабря, Xiaomi провела виртуальное мероприятие в Китае, где представила Mi 11. Это первый смартфон, работающий на новейшей SoC Qualcomm Snapdragon 888. Смартфон оснащен основным датчиком 108 МП, дисплеем AMOLED с частотой 120 Гц, первоклассными характеристиками зарядки, а также изысканным дизайном. Однако Xiaomi не представила Mi 11 Pro на этом мероприятии.
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Согласно сообщению «Digital Chat Station» на Weibo, Xiaomi представит Mi 11 Pro в феврале 2021 года. Mi 11 Pro также может иметь сверхширокоугольный объектив на 20 МП. Скорее всего, он будет похож на Mi 11.
Для тех, кто не знает, Mi 11 оснащен 6,81" QHD + AMOLED экраном с плотностью пикселей 515ppi и частотой обновления 120Гц, а скорость отклика на касание достигает 480Гц. Он оснащен до 12 ГБ ОЗУ LPDDR5 и до 256 ГБ постоянной памяти UFS 3.1. Кроме того, заявлена яркость до 1500 нит и поддержка стандарта HDR10 +.
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Есть основная камера на 108 МП с диафрагмой f / 1,85 и оптической стабилизацией изображения. Емкость аккумулятора составляет 4600mah с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 55 Вт, беспроводной зарядки 50 Вт. Устройство также оснащено ИК-портом и Harman Kardon стереодинамиками.
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