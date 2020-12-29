Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Вчера, 28 декабря, Xiaomi провела виртуальное мероприятие в Китае, где представила Mi 11. Это первый смартфон, работающий на новейшей SoC Qualcomm Snapdragon 888. Смартфон оснащен основным датчиком 108 МП, дисплеем AMOLED с частотой 120 Гц, первоклассными характеристиками зарядки, а также изысканным дизайном. Однако Xiaomi не представила Mi 11 Pro на этом мероприятии.

реклама

Согласно сообщению «Digital Chat Station» на Weibo, Xiaomi представит Mi 11 Pro в феврале 2021 года. Mi 11 Pro также может иметь сверхширокоугольный объектив на 20 МП. Скорее всего, он будет похож на Mi 11.

анонсы и реклама ASUS 3070 за копейки в Compeo.ru RTX 3080 по неожиданнейшей цене в Ситилинке Подъехала RX 6800XT Сильноцвет - смотри ЦЕНУ 8-] RX 6800 - цены пошли вниз в Ситилинке Ryzen X8 5800X в XPERT.RU сильно дешевле чем везде RX 6800 и 6800XT в XPERT.RU дешевле чем везде

Для тех, кто не знает, Mi 11 оснащен 6,81" QHD + AMOLED экраном с плотностью пикселей 515ppi и частотой обновления 120Гц, а скорость отклика на касание достигает 480Гц. Он оснащен до 12 ГБ ОЗУ LPDDR5 и до 256 ГБ постоянной памяти UFS 3.1. Кроме того, заявлена яркость до 1500 нит и поддержка стандарта HDR10 +.

реклама

Есть основная камера на 108 МП с диафрагмой f / 1,85 и оптической стабилизацией изображения. Емкость аккумулятора составляет 4600mah с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 55 Вт, беспроводной зарядки 50 Вт. Устройство также оснащено ИК-портом и Harman Kardon стереодинамиками.