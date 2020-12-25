Предполагаемые характеристики Samsung Galaxy Buds Pro: 11-мм вуфер и 6,5-мм ВЧ динамик
Samsung Galaxy Buds Pro поступят в продажу уже в следующем месяце вместе с флагманом Galaxy S21. Samsung пока ничего не разглашает об этих наушниках TWS, но их основные характеристики просочились несколько дней назад, и мы также узнали, что Buds Pro будут стоить около 200$ и станут конкурентами AirPods Pro.
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Каждый наушник будет иметь двухполосный динамик и 3 встроенных микрофона. Buds Pro будут иметь IPX7 влагозащиту и функцию шумоподавления.
Просочившиеся изображения не показывают емкость аккумулятора у Buds Pro, зато видно, что наушники обеспечат 8 часов воспроизведения и 4,5 часа разговора. В сочетании с зарядным кейсом вы получите в общей сложности 15ч воспроизведения музыки и 28ч в режиме разговора.
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В Galaxy Buds Pro будет установлен 11-миллиметровым вуфер и 6,5-миллиметровый излучатель для высоких частот. Наушники будут поддерживать активное шумоподавление, режим пространственного звука, а также режим прозрачности.
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На старте продаж будут поставляться в серебристом, фиолетовом и черном цветах, но позже Samsung может предложить больше расцветок.
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