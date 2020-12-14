Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Flipkart выпустила на рынок ноутбук Nokia Purebook X14. Он оснащен процессором Intel Core i5 10210U Comet Lake с частотой 1,6–4,2 ГГц и со встроенной графикой UHD 620. Ноутбук имеет корпус из магниево-алюминиевого сплава и весит всего 1,1 кг.

реклама

Purebook X14 оснащен 14-дюймовым IPS-дисплей с разрешением 1920 x 1080 пикселей и веб камерой с разрешением HD и с функцией распознавания лиц Windows Hello. Клавиатура оснащена подсветкой и имеет регулируемую яркость и ход клавиш 1,4 мм. Также в стандартной комплектации имеется 8 ГБ оперативной памяти DDR4 и 512 ГБ NVMe SSD.

анонсы и реклама RTX 3070 с огромной скидкой - смотри ASUS RX 6800 в Регарде 12 видов 3060 Ti в Ситилинке Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке Куча 3080 в Ситилинке - но цены очень сильно не радуют Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке Слив 3060 Ti в XPERT.RU Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ -40% на HDD Fujitsu в Регарде

На корпусе расположено несколько USB входов: 2 порта USB 3.1, один USB 2.0 и еще один USB 3.1 Type-C. Также есть порт Ethernet, комбинированный вход для наушников и микрофона, полноразмерный HDMI и порт для зарядки. Ноутбук оснащен батареей на 46,7 Втч, которая способна проработать 8 часов без подзарядки и питается от зарядного устройства на 65 Вт. С завода на него предустановлена Windows 10 Home Plus.

реклама

Nokia Purebook X14 поступит в продажу с 18 декабря по стартовой цене 815 долларов.