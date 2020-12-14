Nokia представила PureBook X14 - свой первый ноутбук массой 1,1 кг
Flipkart выпустила на рынок ноутбук Nokia Purebook X14. Он оснащен процессором Intel Core i5 10210U Comet Lake с частотой 1,6–4,2 ГГц и со встроенной графикой UHD 620. Ноутбук имеет корпус из магниево-алюминиевого сплава и весит всего 1,1 кг.
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Purebook X14 оснащен 14-дюймовым IPS-дисплей с разрешением 1920 x 1080 пикселей и веб камерой с разрешением HD и с функцией распознавания лиц Windows Hello. Клавиатура оснащена подсветкой и имеет регулируемую яркость и ход клавиш 1,4 мм. Также в стандартной комплектации имеется 8 ГБ оперативной памяти DDR4 и 512 ГБ NVMe SSD.
На корпусе расположено несколько USB входов: 2 порта USB 3.1, один USB 2.0 и еще один USB 3.1 Type-C. Также есть порт Ethernet, комбинированный вход для наушников и микрофона, полноразмерный HDMI и порт для зарядки. Ноутбук оснащен батареей на 46,7 Втч, которая способна проработать 8 часов без подзарядки и питается от зарядного устройства на 65 Вт. С завода на него предустановлена Windows 10 Home Plus.
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Nokia Purebook X14 поступит в продажу с 18 декабря по стартовой цене 815 долларов.
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