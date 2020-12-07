Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Мы уже знаем, что компания анонсировала Mi 11 как первый смартфон с процессором Snapdragon 888 SoC.

реклама

Digital Chat Station сообщил на Weibo, что Xiaomi и Redmi выпустят две модели смартфонов на Snapdragon 888. Все они будут иметь камеру на 108 МП.

анонсы и реклама GIGABYTE 3060Ti EAGLE OC в Ситилинке RTX 3060Ti Palit DUAL OC в Ситилинке RTX 3060Ti Gigabyte GAMING OC PRO в Ситилинке -40% на HDD Fujitsu в Регарде RTX 3060Ti Gigabyte GAMING OC в Ситилинке САМЫЕ низкие цены на 3060 Ti - в XPERT.RU RTX 3060Ti MSI VENTUS 2X OC в Ситилинке Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Пока нам известно, что Xiaomi подтвердила Mi 11, в то время как у Redmi есть собственный флагман, который они планируют выпустить в первом квартале 2021 года.

реклама

Другой информации насчет флагмана Redmi не сообщается. Это может быть связано с тем, что запуск состоится минимум через два месяца. По слухам, на данный момент серия называется Redmi K40. Смартфон будет иметь AMOL-дисплей с высокой частотой обновления не менее 90/120 Гц, поддержку быстрой зарядки и более быструю память (RAM LPDDR5, хранилище UFS 2.1).

В любом случае, флагманы Redmi 2021 года уже не будут иметь 2K (QHD +) экран, который будет установлен в Mi 11 и поступит в продажу в конце этого месяца.