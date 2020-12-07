Xiaomi и Redmi выпустят две флагманские модели с процессором Snapdragon 888
Мы уже знаем, что компания анонсировала Mi 11 как первый смартфон с процессором Snapdragon 888 SoC.
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Digital Chat Station сообщил на Weibo, что Xiaomi и Redmi выпустят две модели смартфонов на Snapdragon 888. Все они будут иметь камеру на 108 МП.
Пока нам известно, что Xiaomi подтвердила Mi 11, в то время как у Redmi есть собственный флагман, который они планируют выпустить в первом квартале 2021 года.
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Другой информации насчет флагмана Redmi не сообщается. Это может быть связано с тем, что запуск состоится минимум через два месяца. По слухам, на данный момент серия называется Redmi K40. Смартфон будет иметь AMOL-дисплей с высокой частотой обновления не менее 90/120 Гц, поддержку быстрой зарядки и более быструю память (RAM LPDDR5, хранилище UFS 2.1).
В любом случае, флагманы Redmi 2021 года уже не будут иметь 2K (QHD +) экран, который будет установлен в Mi 11 и поступит в продажу в конце этого месяца.
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