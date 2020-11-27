Huawei будет использовать жидкие линзы в своих флагманских телефонах в 2021 году
Китайский технологический гигант Huawei намерен внедрить технологию жидких линз в своих флагманских гаджетах уже в следующем году. На данный момент Huawei находится на заключительном этапе процесса тестирования своей жидкой линзы, которая, как ожидается, значительно повысит стабилизацию изображения и время фокусировки, тем самым улучшив визуальное восприятие для пользователей. Согласно китайскому отчету, время фокусировки будет сокращено до нескольких миллисекунд. Цель технологии жидких линз - быстрая автофокусировка.
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Ожидается, что технология жидких линз будет применена в первую очередь для телеобъективов, так что вместо того, чтобы перемещать линзы, модуль будет изменять форму жидкости путем изменения напряжения, чтобы фокусировать свет. Кроме того, ожидается, что эта реализация будет более прочной и достаточно устойчивой к ударам, по сравнению с телеобъективами нежидкостного типа.
Вполне возможно, жидкая линза будет работать в паре с еще не анонсированным сенсором Sony IMX782.
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Ранее, в апреле 2020 года, Huawei успешно запатентовала технологию жидких линз для использования в модуле камеры смартфона. Заявка на патент была подана в декабре 2019 года и одобрена примерно через четыре месяца.
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