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Samsung планирует расширить свою серию Galaxy A, выпустив Galaxy A02. Еще в сентябре произошла утечка характеристик смартфона, но характеристики акб телефона не были раскрыты.

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Согласно отчету 91 Mobiles, смартфон указан под номером модели SM-A025M / DS. Этот сертификат также содержит информацию об аккумуляторах с кодом модели HQ-50S. Та же самая модель батареи была ранее замечена в TUV Rheinland с типичной ёмкостью акб 5000mah и номинальной ёмкостью 4800mah.

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Исходя из этих данных, можно предположить, что Galaxy M02 также будет работать от батареи ёмкостью 5000mah, поскольку смартфон имеет аналогичные характеристики с Galaxy A02.

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Результаты тестов Geekbench показывают, что телефон будет оснащен Snapdragon 450 с графическим процессором Adreno 506 и 3 ГБ ОЗУ.

Geekbench также предполагает, что Galaxy A02 будет работать с операционной системой Android 10. Ожидается, что он будет иметь 5,7-дюймовый дисплей с каплевидным вырезом.

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Смартфон имеет двойную заднюю камеру с комбинацией 13 МП + 2 МП. Для селфи и видеозвонков используется камера на 8 МП.