Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Logitech быстро завоевывает огромную репутацию благодаря своим периферийным устройствам и аксессуарам для ПК и смартфонов. Недавно компания выпустила новую беспроводную мышь. Беспроводная игровая мышь Logitech G PRO X Superlight - самая легкая и самая быстрая профессиональная игровая мышь на сегодняшний день. Игровая мышь весит всего 63 г.

реклама

G PRO X Superlight использует датчик Hero 25K с разрешением 25600 точек на дюйм. Она может быть подключена через адаптер 2,4 ГГц. Стандартное время ее автономной работы составляет 70 часов.

анонсы и реклама Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде Упала цена 2070S ASUS Gaming 7 видов RTX 3070 и лучшие цены в XPERT.RU Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все Обвал цен на RTX 2070 SUPER Дешевая 3080 MSI в Compeo.ru RTX 3070 дешевле всего в XPERT.RU





G PRO X Superlight поступит в продажу 3 декабря по цене 149,99$. При такой цене некоторые критики считают, что беспроводная мышь Aerox 3 весом 66 г более рентабельна. Aerox 3 поставляется с зарядкой USB-C, двухрежимным подключением Bluetooth и дополнительными световыми эффектами. Также имеет степень водонепроницаемости IP54.