Выпущена беспроводная игровая мышь Logitech G PRO X Superlight весом всего 63 г
Logitech быстро завоевывает огромную репутацию благодаря своим периферийным устройствам и аксессуарам для ПК и смартфонов. Недавно компания выпустила новую беспроводную мышь. Беспроводная игровая мышь Logitech G PRO X Superlight - самая легкая и самая быстрая профессиональная игровая мышь на сегодняшний день. Игровая мышь весит всего 63 г.
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G PRO X Superlight использует датчик Hero 25K с разрешением 25600 точек на дюйм. Она может быть подключена через адаптер 2,4 ГГц. Стандартное время ее автономной работы составляет 70 часов.
G PRO X Superlight поступит в продажу 3 декабря по цене 149,99$. При такой цене некоторые критики считают, что беспроводная мышь Aerox 3 весом 66 г более рентабельна. Aerox 3 поставляется с зарядкой USB-C, двухрежимным подключением Bluetooth и дополнительными световыми эффектами. Также имеет степень водонепроницаемости IP54.
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