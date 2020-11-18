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В феврале Sony анонсировала выход смартфонов Xperia 1 II и Xperia Pro. Оба телефона дебютировали как первые телефоны компании с поддержкой 5G. Наряду с этими телефонами, японский технический гигант также представил Xperia 10 II среднего класса на базе Snapdragon 665.

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Недавно сообщалось, что Xperia 10 II Plus с процессором Snapdragon 720G SoC был отменен, чтобы компания могла сосредоточиться на 5G. Теперь Sony работает над двумя телефонами на чипсетах Snapdragon 875 и Snapdragon 690.

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Предполагается, что Xperia 1 III может быть оснащен четырьмя задними камерами и будет работать на Snapdragon 875, в то время как, Xperia 10 III получит процессор Snapdragon 690.

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О других характеристиках грядущих телефонов среднего класса пока ничего не известно. Вполне вероятно, что смартфоны Xperia 1 III, Xperia 10 III и Xperia L5 поступят в продажу уже в феврале.





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В сентябре Sony анонсировала флагманский телефон Xperia 5 II. Он поставляется с 6,1-дюймовым дисплеем FHD + OLED, который поддерживает частоту обновления 120 Гц, чипсетом Snapdragon 865, 8 ГБ оперативной памяти, до 256 ГБ памяти, 12-мегапиксельной тройной задней камерой, 8-мегапиксельной фронтальной камерой, боковой сканер отпечатков пальцев и аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 21 Вт.