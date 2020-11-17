Redmi K40 - Snapdragon 875, экран до 120Гц, камера 108Мп и зарядка 33Вт
Текущая линейка Redmi K30 оснащается дисплеями с различной частотой обновления от 60 Гц до 144 Гц. Кроме этого телефоны имели разную быструю зарядку: 27 Вт, 30 Вт или 33 Вт. По словам Digital Chat Station из Weibo, грядущие флагманы серии K должны быть более унифицированными.
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Все модели Redmi K40 будут оснащены экранами с высокой частотой обновления. Однако не стоит ожидать значительных улучшений от текущего поколения, 3C уже сертифицировала K40 с быстрой зарядкой на 33 Вт с использованием того же блока питания MDY-11-EX, что и K30 Pro.
Предполагается, что он будет работать на чипсете Snapdragon 775G.
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Qualcomm должна представить 775G совместно со флагманским Snapdragon 875 уже 1 декабря. Последний появится в премиальных моделях Redmi K40.
24 ноября команда Redmi представит Redmi Note 9 5G и Note 9 Pro 5G. Модель Pro будет использовать Snapdragon 750G и будет иметь дисплей с адаптивной частотой обновления 30-120 Гц. Также аккумулятор емкостью 4820mah с зарядкой 33 Вт и основной камерой на 108 МП.
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