iPhone 12 проиграл iPhone XS Max, Xiaomi Mi 10 Pro в тесте звуковой системы DXOMARK
В прошлом году компания DXOMARK, известная в первую очередь обзорами камер, опубликовала тесты производительности звука на смартфонах. Он включает в себя множество параметров тестирования, таких как тембр, пространственное звучание, максимальная громкость и его артефакты. Компания опубликовала характеристики звука недавно выпущенного iPhone 12. И они почти соответствует лучшему устройству в их списке.
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IPhone 12 получил 73 балла в тесте DXOMARK Audio. Это очень небольшое улучшение, если мы посмотрим на 72 балла iPhone 11. Тем не менее, ему удается проникнуть в топ-10 рейтинга смартфонов DXOMARK по звуку. Соответственно, в настоящее время он находится на шестом месте, чуть выше прошлогоднего флагмана Apple, iPhone 11 Pro Max.
Тем не менее, ему на удивление не удается занять место выше iPhone Xs Max, и он проигрывает всего на один балл. Xiaomi Mi 10 Pro в настоящее время возглавляет список с результатом 76. Говоря о звуковых характеристиках iPhone 12, DXOMARK говорит, что он предлагает в целом хорошую производительность, хотя и не приносит таких больших изменений по сравнению с iPhone 11.
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Подводя итог, к плюсам можно отнести: отличный тембр, более широкая звуковая сцена, хорошая громкость. Но есть такие минусы, как искажение большой громкости (воспроизведение и запись), перевернутые каналы в ландшафтном режиме.
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