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Южнокорейская технологическая компания переработала свой магазин Galaxy Store - на этот раз с основным упором на игры. Главный экран магазина приложений разделен на две вкладки - Приложения и Игры. В то время как первое является воротами в экосистему приложений Galaxy, второе - это сверхплавный доступ для мобильных игроков, позволяющий открывать новые игры и накапливать награды.

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Samsung пытается заманить геймеров, говоря, что его Galaxy Store - единственная экосистема мобильных приложений в США, предлагающая для загрузки Fortnite от Epic Games. Намереваясь сделать Galaxy Store мобильным местом для геймеров, Samsung предлагает тщательно подобранный список игровых рекомендаций, а также несколько игровых льгот.

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Теперь в магазине будут доступны эксклюзивные превью, промо-акции, награды и преимущества. Согласно пресс-релизу компании, эти заработанные вознаграждения будут накапливаться по мере повышения уровня игрока в играх.

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Samsung заявляет, что пользователи могут играть в более чем 100 игр через облако с помощью Xbox Game Pass Ultimate, который теперь можно загрузить прямо из Galaxy Store. Геймеры могут наслаждаться удобством покупок в приложении из облачного игрового приложения.