Samsung выпустили новый процессор Exynos 981 SoC с Bluetooth 5.2
Samsung уже готовится к запуску флагманов серии Galaxy S21 / S30 в 2021 году. Однако компания не представила SoC, на котором будут работать новые устройства. Согласно ранним утечкам, следующий флагманский процессор может называться Exynos 2100. И теперь новая сертификация предполагает, что в разработке может быть еще один Exynos.
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Как сообщает MySmartPrice, новое прозвище Exynos 981 появилось в Bluetooth SIG Certification, некоммерческой организации по стандартизации. Кембриджский центр решений Samsung (SCSC), который является частью Samsung Electronics, представил список, который был опубликован вчера (30 октября). В описании Exynos 981 говорится, что он может сочетаться с совместимым радиочастотным решением для создания решения BT (Bluetooth) + Wi-Fi. И поддерживает Bluetooth 5.2.
Кроме того, если Samsung выпустит упомянутый Exynos со стандартом Bluetooth 5.2, это будет небольшое обновление по сравнению с текущими стандартами как на Exynos 980, так и на 990 SoC. Тем не менее, у нас нет никакой дополнительной информации о новом процессоре. Если вспомнить, SoC среднего уровня Exynos 980 SoC имела первый интегрированный 5G-модем компании, и он использовался другими OEM-производителями, такими как Vivo (Vivo X30). Следовательно, возможно, что Samsung может позиционировать 981 SoC (если он настоящий) как еще один процессор среднего уровня выше 980.
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Однако директор китайского исследовательского института Samsung Semiconductor доктор Pan Xuebao недавно заявил, что компания скоро выпустит новую 5-нм SoC Exynos 1080. Он также будет охватывать сегменты среднего и высокого уровня и, вероятно, питать смартфоны среднего уровня.
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