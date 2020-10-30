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Новый высокопроизводительный чип Qualcomm Snapdragon 875 был официально анонсирован в начале декабря.

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Эта SoC следующего поколения, которая будет установлена в Xperia 1 III, Galaxy S21 и большинстве других высокопроизводительных моделей на Android, выпущенных в 2021 году.

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В Antutu тесте он набирает около 850 000 баллов.

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Кстати, в настоящее время ASUS ROG Phone 3 имеет средний наивысший балл для компьютера с SD865 +, который набирает около 630 000 баллов.

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Другими словами, оценка SD875 в тесте Antutu составляет около 30% по сравнению с SD865 +, а разница в производительности даже больше, чем у обычной версии SD865.

Это значительное улучшение производительности произошло для последних чипов серии Snapdragon 800.

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Кроме того, самая последняя модель Apple iPhone 12 в Antutu тесте выдает около 500 000 единиц, поэтому производительность этого SD875 более чем в 1,5 раза выше, чем у установленного в этой серии чипа A14.