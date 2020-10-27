У Xiaomi POCO X3 удалось установить постоянную частоту дисплея в 120 Гц
Несколько дней назад пользователи флагмана Samsung Galaxy S20 смогли установить частоту обновления экрана в 95Гц, при этом производителем не заложено такой функции. Теперь же подобное провернули уже с новинкой POCO X3, но уже на частоте 120Гц.
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Всем известно, что производитель зафиксировал динамическое изменение частоты обновления экрана, т.е. частота 120Гц будет только в меню и в динамических играх, поддерживающих данную частоту развертки. При просмотре ютуба она будет составлять стандартные 60Гц.
Пользователем была выполнена разблокировка загрузчика и установлен Magisk менеджер, тем самым получит Root доступ к смартфону. И уже через менеджер отключил динамическую частоту.
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Прошу заметить, высокая частота снижает расход батареи на 10-15%, но для аккумулятора на 5160mah это будет не сильно заметно.
Более подробную инструкцию смотрите на XDA Developers.
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