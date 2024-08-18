Google анонсировала новую функцию для пользователей Wear OS, которая позволяет использовать офлайн-карты на смарт-часах.

На днях Google представила умные часы на базе Android - Pixel Watch 3 с поддержкой офлайн-карт Google, которая теперь распространяется и на другие смарт-часы на Wear OS.

Возможность навигации с использованием карт Google в автономном режиме — одна из самых интересных новых функций, которой смогут воспользоваться пользователи Pixel Watch 3.. Однако, похоже, что эта функция не является эксклюзивной для Pixel Watch 3. Ребята из 9to5google сообщают, что почти все остальные смарт-часы на базе Wear OS теперь получают поддержку офлайн-карт Google.

Если вы уже зарегистрировались в публичной бета-программе Google Maps, вы сможете использовать Google Maps в автономном режиме, если установите версию 11.140.0701.W (или выше). Новая страница «Офлайн-карты» должна быть видна над настройками после загрузки автономных карт на часы.

В отчете также упоминается, что помимо синхронизации автономных карт, уже установленных на телефоне, приложение для часов автоматически загружает карту для вашего региона. Также важно упомянуть, что карты автоматически синхронизируются при подключении к Wi-Fi и зарядке, за исключением первоначальной загрузки.