Samsung Galaxy A06 построен на SoC MediaTek Helio G85, оснащен 50-мегапиксельной камерой и аккумулятором емкостью 5000 мА·ч

Samsung сегодня официально представила Galaxy A06. Несомненно, в ближайшие недели телефон поступит на большее количество рынков.

Galaxy A06 работает на базе процессора MediaTek Helio G85 SoC в паре с 4Gb ОЗУ и 64Gb ПЗУ или 6Gb ОЗУ и 128Gb ПЗУ. В обоих случаях вы также получаете слот для карт microSD.

Смартфон оснащен основной камерой на 50Мп и 6,7-дюймовым сенсорным HD+ экраном с частотой обновления 90Гц. Ёмкость батареи - 5000mah, и он поддерживает быструю зарядку мощностью 25Вт. Что касается сканера отпечатков пальцев, то он интегрирован в кнопку питания.

Samsung подчеркнула плоскую заднюю панель телефона вертикальными полосами. Эта комбинация призвана эффективно предотвращать появление отпечатков пальцев. Кроме того, это просто выглядит красиво.

Компания обещает, что A06 получит два крупных обновления Android, одним из которых будет Android 16. Galaxy A06 поступит в продажу 22 августа по цене 127 долларов в варианте 4/64 ГБ или 151 доллар за 6/128 ГБ. До 30 сентября клиенты получат бесплатное зарядное устройство на 25 Вт.