Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
apprenticebase
Кировский завод «Маяк» ввёл в эксплуатацию современные станки для сверхточной резки
Заявлена микронная точность и возможность изготовления сложных деталей и пресс-форм
реклама

На одном из участков ПАО «Кировский завод “Маяк”» (принадлежит концерну «Калашников») появились два высокоточных электроэрозионных станка, которые могут применяться в обработке любых токопроводящих металлов с помощью электрических разрядов. Соответствующая информация появилась на официальном сайте АО «Концерн Калашников».

Источник изображения: официальный сайт АО «Концерн «Калашников»

Как заявил производитель, новое оборудование способно обеспечивать «микронную точность», что позволяет изготавливать сложнейшие детали и пресс-формы. При раскрое и вырезании сложных контуров используется тонкая проволока, и до конца мая на упомянутом производстве должны появиться ещё три высокоточных станка.

реклама

В пресс-службе компании особым образом отметили, что в новом оборудовании есть функция автоматической заправки и обрезки проволоки для сверхточной резки. Раньше манипуляции по заправке расходников проводились в ручном режиме, что снижало производительность труда. Причём, после сверхточной резки с помощью нового оборудования, не нужна механическая обработка и шлифовка, а это тоже положительно сказывается на скорости выполнения работ. 

реклама
#производство #завод #калашников #станки #маяк
Источник: kalashnikovgroup.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

За рубежом вырос спрос на катушечные магнитофоны
«Туполев» испытал Ту‑214 с вдвое более лёгким первым отечественным озоновым конвертером
AMD представляет APU Ryzen AI MAX 400 Gorgon Halo с поддержкой 192 ГБ памяти
«Урал-80» пошёл в серийное производство не для гражданского рынка: 200 машин уже у госзаказчиков
«Рик и Морти» возвращаются: 9-й сезон стартует 24 мая на Adult Swim
Вышел трейлер боевика «Ип Ман: Легенда кунг-фу» с Деннисом То
Corsair начала выпускать модули оперативной памяти DDR5 с чипами от китайской компании CXMT
ЛМС‑901«Байкал» оказался дороже двух десятков подержанных Ан-2
США вернули в Израиль монету возрастом 2000 лет с изображением храмовой меноры
«Известия»: Розничная торговля в России переживает максимальный за 20 лет кризис
На Приморской ГРЭС впервые в истории станции меняют генератор рекордной мощности
Экс-инженер АвтоВАЗа назвал Lada Azimut лучшим автомобилем в истории завода
Китайская память выходит на международный рынок в продуктах Corsair DDR5
Браузер Vivaldi 8.0 получил самое значительное обновление в своей истории
Прошивка NVIDIA G-SYNC Pulsar версии 1.1.6 улучшает работу мониторов в диапазоне от 100 до 180 FPS
На бывшем заводе GM в Шушарах запустили первую модель российского премиального бренда Esteo
Легендарные «Бивис и Баттхед» впервые на Netflix: релиз 16 июня 2026 в США
Представлена обновлённая версия игрового КПК OneXPlayer X1 Pro на базе AMD Ryzen AI 9 HX 470
AMD выпустила новые графические драйверы Adrenalin 26.5.2 для Forza Horizon 6 и 007 First Light
В «Сбер» рассчитывают использовать китайские ИИ-чипы для модели GigaChat

Популярные статьи

8 мощных процессоров для сборки топового игрового ПК в 2026 году
Как FSR 4.1 повлияет на производительность Xbox Series X и PlayStation 5 и продлит ли она им жизнь
GizmoChina выбирает лучшие игровые телефоны мая 2026 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter