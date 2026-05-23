Заявлена микронная точность и возможность изготовления сложных деталей и пресс-форм

На одном из участков ПАО «Кировский завод “Маяк”» (принадлежит концерну «Калашников») появились два высокоточных электроэрозионных станка, которые могут применяться в обработке любых токопроводящих металлов с помощью электрических разрядов. Соответствующая информация появилась на официальном сайте АО «Концерн Калашников».

Источник изображения: официальный сайт АО «Концерн «Калашников»

Как заявил производитель, новое оборудование способно обеспечивать «микронную точность», что позволяет изготавливать сложнейшие детали и пресс-формы. При раскрое и вырезании сложных контуров используется тонкая проволока, и до конца мая на упомянутом производстве должны появиться ещё три высокоточных станка.

В пресс-службе компании особым образом отметили, что в новом оборудовании есть функция автоматической заправки и обрезки проволоки для сверхточной резки. Раньше манипуляции по заправке расходников проводились в ручном режиме, что снижало производительность труда. Причём, после сверхточной резки с помощью нового оборудования, не нужна механическая обработка и шлифовка, а это тоже положительно сказывается на скорости выполнения работ.