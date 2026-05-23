Руководство студии Infinity Ward обещают подарить «мощный боевой опыт» и не только

Разработчики из Infinity Ward уже вовсю готовятся к анонсу новой части Call of Duty. Новость не проходит по категории слухов, поскольку нынешние руководители студии сами опубликовали в социальных сетях официальное сообщение с очевидным намёком на скорый показ следующей Call of Duty: Modern Warfare.

Источник изображения: Activision

В посте говорится, что команда авторов сосредоточила усилия для создания «мощного боевого опыта» для нового проекта. Разработчики при этом обещают, что внимание к деталям, высокое качество и в целом желание подарить игрокам первоклассный продукт - являются для них приоритетными задачами. Наконец, руководители Infinity Ward считают, что новая часть Modern Warfare должна стать «ультимативным» предложением на рынке шутеров.

Рекламная кампания посвящённая новой Call of Duty: Modern Warfare должна начаться в самом ближайшем будущем. Некоторые аналитики убеждены, что анонс игры может состояться в начале июня. Напомним также, что по новым правилам Microsoft, новые Call of Duty не будут выходить в подписочном сервисе Xbox Game Pass в день релиза, поскольку это может негативно сказываться на продажах.