apprenticebase
На «VK Видео» в прошлом году было выделено из бюджета 39,5 млрд рублей, ещё 4 млрд – на «Макс»
Всего же Минцифры в прошлом году потратило 456,8 миллиардов рублей

Издание «Коммерсант» сообщает, что в прошлом году на развитие российской видеоплатформы «VK Видео» государство выделило почти 40 миллиардов рублей (39,5, если точнее). Дополнительные 4 миллиарда рублей были вложены в проект «многофункционального сервиса обмена информацией».

Источник изображения: «VK Видео»

Из заявленных 39,5 миллиардов российских рублей около 7,87 миллиардов были взяты из резервного фонда правительства. Всего же Минцифры в прошлом году потратило 456,8 миллиардов рублей. Любопытно, что в документах по поводу трат ведомства не указано, на какой именно сервис обмена информацией было потрачено 4 миллиарда рублей, но, как несложно сопоставить данные, речь идёт о Max (который теперь правильно называть «Макс»).

Журналисты «Коммерсанта» также напомнили, что суточная аудитория сервиса «VK Видео» в январе текущего года составила 42,2 млн человек, а месячная – 82,8 млн. Если вспомнить о ключевых конкурентах сервиса в РФ, то у YouTube в месяц набралось 65, 9 млн человек, у Rutube – 47,7 млн человек.

В настоящий момент, как сообщают журналисты, прорабатывается вопрос придания «VK Видео» статуса национальной видеоплатформы. Если это случится, то площадка сможет рассчитывать на получение эксклюзивного доступа к госинтеграциям и «получить особое доверие» Минцифры.

#сервисы #vk видео #видеосервис #макс
Источник: kommersant.ru
Популярные новости

Операторы в РФ не могут отличить VPN‑трафик от обычного международного соединения по данным сети
Энтузиаст собрал игровой ПК на китайских CPU и GPU
Интерьер суперкара BYD FCB Formula X раскрыт, серийный выпуск намечен на 2027 год
Netflix анонсировал научно-фантастический хоррор «Последний дом» с Гретой Ли и Вагнером Моурой
Археологи нашли в Норвегии крупнейший клад времён викингов из более чем 3000 монет
Claude случайно удалил базу данных и резервные копии компании PocketOS за 9 секунд
Почему ОАЭ покидают ОПЕК и что это значит для мирового рынка нефти
Китайская железная батарея намного дешевле литиевой и служит 16 лет
Студент из Санкт-Петербурга собрал в общежитии умные «очки Тони Старка» и попал в рейтинг Forbes
«Можно, а зачем?», «Фа втфа пепе шнейне» и «Мой 2016‑й» возглавили рейтинг мемов первого квартала
В Китае установили мобильный ядерный реактор на грузовик
Домен мессенджера «Макс» получил от Cloudflare метку вредоносного программного обеспечения
Российские приборы для реактора ВВЭР-1200 готовы к запуску Тяньваньской АЭС
Отечественный авиадвигатель ПД-8 успешно прошёл испытания мощным градом
Почти половина малого бизнеса с выручкой до 20 млн рублей в России работает без прибыли
Авиационный двигатель ПД-8 прошёл испытание градом на открытом стенде
Новый фильм «Мортал Комбат 2» получил положительные отзывы критиков
GIGABYTE обновляет BIOS материнских плат Intel для поддержки памяти DDR5 HUDIMM с одним подканалом
Создатель игры Fallout Тим Кейн анонсировал новый проект
Работодатели переходит на мягкие сценарии расставания вместо обычных увольнений

Популярные статьи

PlayStation вводит новые правила лицензирования игр
Вторая жизнь настольной лампы — переходим с AA-батареек на Li-Ion
Cross-Buy на PlayStation 5 – забытая функция с бесплатными играми
Обзор новых фильмов «Хищный рывок» и «Последствия»
