Издание «Коммерсант» сообщает, что в прошлом году на развитие российской видеоплатформы «VK Видео» государство выделило почти 40 миллиардов рублей (39,5, если точнее). Дополнительные 4 миллиарда рублей были вложены в проект «многофункционального сервиса обмена информацией».

Источник изображения: «VK Видео»

Из заявленных 39,5 миллиардов российских рублей около 7,87 миллиардов были взяты из резервного фонда правительства. Всего же Минцифры в прошлом году потратило 456,8 миллиардов рублей. Любопытно, что в документах по поводу трат ведомства не указано, на какой именно сервис обмена информацией было потрачено 4 миллиарда рублей, но, как несложно сопоставить данные, речь идёт о Max (который теперь правильно называть «Макс»).

Журналисты «Коммерсанта» также напомнили, что суточная аудитория сервиса «VK Видео» в январе текущего года составила 42,2 млн человек, а месячная – 82,8 млн. Если вспомнить о ключевых конкурентах сервиса в РФ, то у YouTube в месяц набралось 65, 9 млн человек, у Rutube – 47,7 млн человек.

В настоящий момент, как сообщают журналисты, прорабатывается вопрос придания «VK Видео» статуса национальной видеоплатформы. Если это случится, то площадка сможет рассчитывать на получение эксклюзивного доступа к госинтеграциям и «получить особое доверие» Минцифры.