apprenticebase
Steam Controller может поступить в продажу 4 мая — ещё один магазин опубликовал обзор раньше времени
Valve пора всё объявить официально, слишком много незапланированных «утечек».

Похоже, до официального релиза геймпада Steam Controller осталось совсем мало времени. Один из обзорщиков несколько дней назад опубликовал видео с устройством, где также озвучил его стоимость — $99. Материал вскоре удалили, но пользователи Reddit успели всё сохранить. Теперь же новая утечка случилась у ресурса 4Gamer, который тоже ненадолго открыл страницу с обзором нового контроллера. 

Опубликованная страница уже проиндексирована поисковыми системами, хоть и была оперативно скрыта. В материале говорится, что Steam Controller поступит в продажу в Японии 4 мая в 15:00 по местному времени. Скорее всего, запрет на публикацию подобных материалов Valve снимет в ближайшем будущем. 

Напомним, новый геймпад от Valve будет оснащён парой тачпадов как у Steam Deck и магнитными стиками с TMR, а также четырьмя дополнительными кнопками на обратной стороне. Наиболее вероятно, что устройство можно будет использовать не только в комплекте с грядущей Steam Machine, анонса даты релиза которой тоже все ждут. 

Производитель пока не стал подтверждать ни «утекшую» цену, ни дату выхода. 

#valve #steam controller
Источник: videocardz.com
