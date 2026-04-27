Valve пора всё объявить официально, слишком много незапланированных «утечек».

Похоже, до официального релиза геймпада Steam Controller осталось совсем мало времени. Один из обзорщиков несколько дней назад опубликовал видео с устройством, где также озвучил его стоимость — $99. Материал вскоре удалили, но пользователи Reddit успели всё сохранить. Теперь же новая утечка случилась у ресурса 4Gamer, который тоже ненадолго открыл страницу с обзором нового контроллера.

Опубликованная страница уже проиндексирована поисковыми системами, хоть и была оперативно скрыта. В материале говорится, что Steam Controller поступит в продажу в Японии 4 мая в 15:00 по местному времени. Скорее всего, запрет на публикацию подобных материалов Valve снимет в ближайшем будущем.

Напомним, новый геймпад от Valve будет оснащён парой тачпадов как у Steam Deck и магнитными стиками с TMR, а также четырьмя дополнительными кнопками на обратной стороне. Наиболее вероятно, что устройство можно будет использовать не только в комплекте с грядущей Steam Machine, анонса даты релиза которой тоже все ждут.

Производитель пока не стал подтверждать ни «утекшую» цену, ни дату выхода.