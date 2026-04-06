Специалисты издания CNews изучили свежую финансовую отчётность научно-производственного объединения «Критические информационные системы» («НПО КИС»), которое принадлежит «Росатому». Из опубликованных документов следует, что по итогам 2025 года чистый убыток разработчика российской электроники вырос в два раза и достиг 464,8 миллиона рублей. Параллельно с этим компания зафиксировала резкое падение выручки — показатель снизился на 84 процента и составил всего 9,6 миллиона рублей.

Руководство госкорпорации создало это подразделение осенью 2022 года для решения вполне конкретной стратегической задачи. Инженерам поручили наладить выпуск оборудования и электронных компонентов для объектов критической информационной инфраструктуры — то есть, для жизненно важных государственных и промышленных сетей. Но нужно понимать, что пока деятельность предприятия требует серьёзных финансовых вливаний: на конец прошлого года кредиторская задолженность организации превысила полтора миллиарда рублей. Журналисты уже отправили официальный запрос в «Росатом», чтобы выяснить причины столько резкого снижения ключевых показателей.

Если посмотреть на предысторию бизнеса, то последние несколько лет руководство «НПО КИС» активно скупало профильные предприятия на российском технологическом рынке. В частности, в 2023 году представители компании приобрели половину акций известного производителя серверов Kraftway, а также выкупили фирму МЦСТ, которая исторически занимается созданием архитектуры процессоров линейки «Эльбрус».

Помимо покупок готовых производств, в 2024 году «Росатом» объединил усилия с брендом «Аквариус» для открытия совместного предприятия «Объединённые печатные платы». Правда, эта инициатива на текущем этапе тоже не приносит учредителям прибыли: по бумагам новая фирма завершила 2025 год с небольшим минусом в 2,3 миллиона рублей. На сегодняшний день в штате «НПО КИС» трудится около 150 человек под началом исполняющего обязанности гендиректора Виталия Мисурагина.