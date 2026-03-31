Грядущая версия Geekbench 6.7 будет предупреждать пользователя, пытается ли Intel выставить свои процессоры в лучшем свете.

Разработчик популярной программы тестирования Geekbench опубликовал достаточно подробный анализ инструмента оптимизации бинарных файлов от Intel (он же BOT — Binary Optimization Tool). Ранее разработчик бенчмарка предположил, что «синие» могут подделывать результаты тестовых «прогонов», выставляя свою продукцию в лучшем свете.

Сама Intel называет BOT «дополнительной функцией в расширенном режиме оптимизации приложений» для некоторых процессоров Core Ultra 200 Plus и Core Ultra трёхтысячной серии. Поддержка этой программной функции ограничена скромным набором игр и приложений.

После недельного тестирования Geekbench пришла к выводу, что BOT, скорее всего, пытается распознать нужный ей исполняемый файл, а затем применяет к нему некоторые «оптимизированные изменения» перед реальным запуском. То есть, программа видит, что сейчас пользователь будет включать тест Geekbench, и модифицирует последовательности инструкции в исполняемых файлах.

Эксперты из Primate Labs (компания-разработчик Geekbench) в свою очередь установили, что BOT вычисляет контрольную сумму исполняемого файла Geekbench, пытаясь определить, нужная ли перед ним версия программы, для которой нужные инструкции «оптимизации» уже прописаны Intel. Именно поэтому в Geekbench 6.3 тестируемые процессоры показывают внезапный прирост в производительности размере 5,5% как в одноядерных, так и в многоядерных тестах с включенным BOT, в то время как в Geekbench 6.7 никаких скачков производительности нет.

Geekbench утверждает, что BOT — «интересная технология», и проблем с ней было бы гораздо меньше, если бы инструмент работал повсеместно и в обычном программном обеспечении. Проблема, по мнению Primate Labs, заключается в том, что BOT в настоящее время поддерживает лишь небольшое количество приложений (среди которых почему-то есть и бенчмарки), из-за чего системы Intel могут казаться быстрее в отдельных тестах, чем при обычном использовании.

«Если бы BOT работал со всеми приложениями, у нас не было бы опасений по поводу его использования с Geekbench. Это интересная техника оптимизации, имеющая некоторые недостатки (одним из них является двухсекундная задержка при запуске, особенно для короткоживущих процессов)», — заявили представители Primate Labs.

Разработчики из Primate Labs также заявили, что в Geekbench 6.7, выход которого запланирован на конец этой недели, будет работать способ определения того, запущен ли BOT. В таком случае программа выдаст соответствующее предупреждение для пользователя. Что касается Intel. то она по-прежнему позиционирует BOT как дополнительную функцию повышения производительности для поддерживаемых приложений. В списке которых оказались и бенчмарки, да.