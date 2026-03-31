Владельцы старых почтовых ящиков с постыдными именами смогут исправить ошибки молодости.

У пользователей сервисов Google появилась замечательная возможность сменить адрес электронной почты, если он им по каким-то причинам не нравится. Самое время для старожилов вспомнить о временах, когда ящик регистрировался «по приколу», но так и не менялся. Из-за чего во взрослом возрасте, например, могут возникать всякого рода конфузы по поводу имени nagibator95 и тому подобных.

Возможность сменить адрес Gmail пока будет актуальна только для жителей США – они смогут поменять имя ящика без потери данных. Нужно понимать, что старое название при этом никуда не денется, и возможность приёма писем для него останется.

Всего разрешат сменить имя ящика три раза, но не чаще одного раза в год. При этом имя пользователя останется неизменным. По сути, Google разрешает прописать для одно ящика сразу несколько адресов, что сути дела не меняет. Ждём, когда возможность станет доступной за пределами США.