Нашумевший карточный рогалик Slay the Spire 2, который прочно обосновался в топ-20 самых популярных проектов в Steam по «онлайну», демонстрирует действительно впечатляющие финансовые результаты, о которых сейчас и пойдёт речь.

По данным аналитической компании Alinea Analytics, по состоянию на 19 марта было реализовано около 4,6 млн копий Slay the Spire 2. При средней цене проекта в 25 долларов это принесло разработчику MegaCrit около 92 млн долларов дохода. При простом перемножении упомянутых цифр получается 115 млн, но тут ещё нужно вспомнить про политику возврата и комиссию площадки. В общем, 92 млн — это данные аналитиков, на них мы и будем пока ссылаться.

Кстати, представители всё той же Alinea Analytics называют Slay the Spire 2 «одним из лучших инди-релизов Steam всех времён». По доходам эта игра уже превосходит Hades 2 и Hollow Knight: Silksong. Новинка демонстрирует схожие показатели популярности, как и Palworld в момент выхода.

В отчёте Alinea Analytics также говорится, что геймеры действительно не могут оторваться от Slay the Spire 2 даже спустя две недели. Половина игроков, купивших карточный роглайк, провела в нём не менее 20 часов. Если принимать во внимание тот факт, что за год в Steam выходят тысячи инди-игр, то такая верность одному проекту — действительно впечатляющее явление.

Напомним, Slay the Spire 2 поступила в продажу 5 марта 2026 года в Steam, на момент написания данного материала игра собрала более 72 тысяч отзывов, из которых 79% являются положительными.