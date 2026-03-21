Поводом для скандала стала найденная на стене картина с «галлюцинациями» нейросети, которую разработчики выдали за работу художника.

Релиз масштабного ролевого экшена Crimson Desert прошёл не так гладко, как хотели его разработчики. Да, проект за первые часы после своего выхода разошёлся тиражом более 2 млн копий и собрал неплохой «онлайн» в Steam (суточный пиковый держится в районе 200 тыс. человек), но проблемы есть и немало.

Начнём с того, что рейтинг игры в Steam сейчас находится на отметке 62% — более 21 тыс. игроков выразили своё мнение по поводу новинки. Авторы отрицательных отзывов ругают Crimson Desert за «поломанное» освещение с «пересветами», отвратительную оптимизацию, банальный сюжет и дилетантского уровня постановку. Но есть ещё одна неприятная история, которая сейчас обсуждается в зарубежных СМИ и форумах. Речь идёт об очевидном использовании нейросетей для генерации изображений и не только.

Пользователь Rex_Spy на форуме Reddit сделал скриншот найденной в Crimson Desert картины на стене, к созданию которой, как вы сейчас поймёте, реального человека не допускали. Скриншот прикреплён к данной заметке, и вы можете убедиться в этом сами. Ноги лошадей растут из тел людей, лица персонажей перекошены — в общем, типичная «галлюцинация» нейросети.

Представленная здесь картинка — один из многочисленных примеров использования ИИ в разработке игры. В теме с данным скриншотом пользователи стали делиться похожими найденными примерами использования нейросетей и обсуждать, насколько уместно вставлять подобный низкопробный «слоп» в игру. Тема на Reddit за очень короткое время набрала более 1,5 тысячи ответов и привлекла внимание модераторов, которые поспешили её удалить.

Возмущение игроков, обсуждавших использование ИИ-картинок в Crimson Desert, объясняется ещё и тем, что в описании игры в Steam нет никаких сносок об использовании нейросетей. То есть, разработчики посчитали нужным это не упоминать, чем ввели в заблуждение пользователей.

Напомним, Valve изменила свою политику в 2024 году, обязав уведомлять об использовании искусственного интеллекта на странице с описанием той или иной игры, но ответственность за честность лежит на разработчиках. Выводы в отношении Pearl Abyss напрашиваются сами собой.