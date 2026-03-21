Релиз масштабного ролевого экшена Crimson Desert прошёл не так гладко, как хотели его разработчики. Да, проект за первые часы после своего выхода разошёлся тиражом более 2 млн копий и собрал неплохой «онлайн» в Steam (суточный пиковый держится в районе 200 тыс. человек), но проблемы есть и немало.
Начнём с того, что рейтинг игры в Steam сейчас находится на отметке 62% — более 21 тыс. игроков выразили своё мнение по поводу новинки. Авторы отрицательных отзывов ругают Crimson Desert за «поломанное» освещение с «пересветами», отвратительную оптимизацию, банальный сюжет и дилетантского уровня постановку. Но есть ещё одна неприятная история, которая сейчас обсуждается в зарубежных СМИ и форумах. Речь идёт об очевидном использовании нейросетей для генерации изображений и не только.
Пользователь Rex_Spy на форуме Reddit сделал скриншот найденной в Crimson Desert картины на стене, к созданию которой, как вы сейчас поймёте, реального человека не допускали. Скриншот прикреплён к данной заметке, и вы можете убедиться в этом сами. Ноги лошадей растут из тел людей, лица персонажей перекошены — в общем, типичная «галлюцинация» нейросети.
Представленная здесь картинка — один из многочисленных примеров использования ИИ в разработке игры. В теме с данным скриншотом пользователи стали делиться похожими найденными примерами использования нейросетей и обсуждать, насколько уместно вставлять подобный низкопробный «слоп» в игру. Тема на Reddit за очень короткое время набрала более 1,5 тысячи ответов и привлекла внимание модераторов, которые поспешили её удалить.
Возмущение игроков, обсуждавших использование ИИ-картинок в Crimson Desert, объясняется ещё и тем, что в описании игры в Steam нет никаких сносок об использовании нейросетей. То есть, разработчики посчитали нужным это не упоминать, чем ввели в заблуждение пользователей.
Напомним, Valve изменила свою политику в 2024 году, обязав уведомлять об использовании искусственного интеллекта на странице с описанием той или иной игры, но ответственность за честность лежит на разработчиках. Выводы в отношении Pearl Abyss напрашиваются сами собой.