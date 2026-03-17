Компания Intel сделала полноценный анонс новых процессоров в существующей мобильной линейке Core Ultra 200HX Plus, предназначенной для использования в высокопроизводительных ноутбуках. Модельный ряд пополнился двумя новыми процессорами — Intel Core Ultra 9 290HX Plus и Intel Core Ultra 7 270HX Plus. Производитель утверждает, что они прекрасно подойдут для игр, создания контента любого рода и даже стриминга.

Источник изображений: Intel

Без сравнения с другими процессорами в существующей линейке дело, как вы понимаете не обошлось. Так, свежий Core Ultra 9 290HX Plus должен быть на 8% быстрее в играх, чем Core Ultra 9 285HX. Сама Intel утверждает, что для подобного вывода она проанализировала результаты в 32 играх с разрешением 1080p и с высокими настройками графики.

По «синтетике» дела обстоят следующим образом: производительность в однопоточном режиме выросла до 7% в Cinebench 2026 по сравнению со всё с тем же Core Ultra 9 285HX. А вот если вспомнить про более древний Core i9-12900HX, то он быстрее в играх до 62% и до 30% — в однопоточном тесте.

Ключевое отличие новинок от Core Ultra 7 285HX и 265HX — возросшая на 900 МГц частота, что, по заявлениям Intel, улучшает скорость соединения между ЦП и контроллером памяти и снижает системную задержку. На производительность в играх данное обстоятельство влияет самым прямым образом.

Современная мобильная платформа от Intel также гарантирует поддержку дискретного Intel Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и Thunderbolt 5. Производитель утверждает, что Thunderbolt 5 может обеспечить двунаправленную пропускную способность до 80 Гбит/с для хранения данных, вывода изображений на экраны больших мониторов, зарядки и работы с док-станциями.

Компьютеры на базе Core Ultra 200HX Plus доступны в продаже начиная с сегодняшнего дня, 17 марта, а дополнительные модели ожидаются позже в этом году. Новые процессоры будут устанавливаться в ноутбуки Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, MSI и Razer.