Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
apprenticebase
Мобильные Core Ultra 9 290HX Plus и Core Ultra 7 270HX Plus от Intel до 62% быстрее Core i9-12900HX
Производитель уточнил, что новые процессоры будут устанавливаться в ноутбуки Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, MSI и Razer.

Компания Intel сделала полноценный анонс новых процессоров в существующей мобильной линейке Core Ultra 200HX Plus, предназначенной для использования в высокопроизводительных ноутбуках. Модельный ряд пополнился двумя новыми процессорами — Intel Core Ultra 9 290HX Plus и Intel Core Ultra 7 270HX Plus. Производитель утверждает, что они прекрасно подойдут для игр, создания контента любого рода и даже стриминга. 

Источник изображений: Intel

Без сравнения с другими процессорами в существующей линейке дело, как вы понимаете не обошлось. Так, свежий Core Ultra 9 290HX Plus должен быть на 8% быстрее в играх, чем Core Ultra 9 285HX. Сама Intel утверждает, что для подобного вывода она проанализировала результаты в 32 играх с разрешением 1080p и с высокими настройками графики. 

По «синтетике» дела обстоят следующим образом: производительность в однопоточном режиме выросла до 7% в Cinebench 2026 по сравнению со всё с тем же Core Ultra 9 285HX. А вот если вспомнить про более древний Core i9-12900HX, то он быстрее в играх до 62% и до 30% — в однопоточном тесте. 

Ключевое отличие новинок от Core Ultra 7 285HX и 265HX — возросшая на 900 МГц частота, что, по заявлениям Intel, улучшает скорость соединения между ЦП и контроллером памяти и снижает системную задержку. На производительность в играх данное обстоятельство влияет самым прямым образом. 

Современная мобильная платформа от Intel также гарантирует поддержку дискретного Intel Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и Thunderbolt 5. Производитель утверждает, что Thunderbolt 5 может обеспечить двунаправленную пропускную способность до 80 Гбит/с для хранения данных, вывода изображений на экраны больших мониторов, зарядки и работы с док-станциями.

Компьютеры на базе Core Ultra 200HX Plus доступны в продаже начиная с сегодняшнего дня, 17 марта, а дополнительные модели ожидаются позже в этом году. Новые процессоры будут устанавливаться в ноутбуки Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, MSI и Razer.

#intel #core ultra 9 290hx plus #core ultra 7 270hx plus
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Производители памяти опасаются скорого конца бума спроса и сворачивают инвестиции
+
Учёные из Австралии придумали передавать секретные сообщения внутри теплового излучения
1
Драйвер GreenBoost расширяет память GPU NVIDIA за счет ОЗУ и SSD для работы с большими ИИ-моделями
1
В Беларуси наладили производство 300-киловаттных зарядных станций для электромобилей
6
СК проверяет массовое изъятие и убой коров в Пензе, Сибири и на Алтае под предлогом инфекции
10
NVIDIA отказывается от стратегии универсального GPU и переходит к специализированным решениям
+
Новые рендеры подтвердили, что китайская видеокарта Lisuan LX 7G100 оснащена тремя вентиляторами
+
Процессор AMD FX-8320E показал высокий FPS в Resident Evil Requiem и других актуальных AAA-играх
2
Археологи нашли в Греции снаряд для пращи возрастом 2000 лет с высеченным посланием противнику
+
Дальнобойщик из США получил $20 000 долларов за перевозку ядерных отходов
3
Microsoft установила причину потери доступа к диску C в Windows 11 на некоторых устройствах
1
Пользователи Windows 11 жалуются на проблемы с GPU и ряд других багов после установки обновления
+
Creative выпустила звуковую карту Sound Blaster Audigy FX Pro для интерфейса PCIe
6
Мартовское обновление Windows 11 вызывает сбои и зависания
5
Юрист Зернов объяснил, когда провайдеру придется отвечать за замедление скорости домашнего интернета
7
Провайдер «Дом.ру» начал урезать скорость доступа при потреблении более 3 ТБ в месяц
9
NVIDIA представила перерисовывающую игры в реальном времени нейросеть DLSS 5
1
NVIDIA анонсировала DLSS 5 с нейронным рендерингом для фотореалистичного освещения и материалов
25
SpaceNews: Mantis Space создаст спутниковую группировку для подзарядки спутников лазерами
+
Sony и Microsoft готовятся к запуску следующего поколения игровых консолей
+

Популярные статьи

Столкновение чёрных дыр произвело вспышку, которую астрофизика считала невозможной
5
Почти купил новый игровой ПК, но передумал в последний момент — рассказываю о причинах
6
Обзор американской кинофантастики 50-60-х годов
+
Почему Forza Horizon для Xbox 360 в 2026 году остаётся самым уникальным эксклюзивом Microsoft
4
DLSS 5.0 от NVIDIA — инновации есть, но для геймеров они не принесут ощутимой пользы
8
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Radeon RX Vega64 8GB HBM2 Liquid Cooled 2048bit
11
Обзор беспроводной гарнитуры Creative Zen Hybrid Pro Classic
+
Обзор беспроводного комплекта MSI Forge K200 Wireless Combo
+
Ремонтирую, модифицирую и разгоняю видеокарту GeForce 8600 GT из коробки с нерабочими видеокартами
+

Сейчас обсуждают

Дмитрий Малинин
18:10
Ещё один шажок к восхождению Бога из машин! Как только зародится искра сознания, то будущее укорениться в настощем!
DLSS 5.0 от NVIDIA — инновации есть, но для геймеров они не принесут ощутимой пользы
Китя.
18:03
Хороший результат у тебя. Вот мой результат.
NVIDIA анонсировала DLSS 5 с нейронным рендерингом для фотореалистичного освещения и материалов
Bernigan
17:53
Да уж, раньше хоть над битвами фанатиков поржать можно было, а теперь скука одна, всех фанатиков побанили
DLSS 5.0 от NVIDIA — инновации есть, но для геймеров они не принесут ощутимой пользы
IRanPast
17:30
Маша-полотёрка, вали в свой петушиный угол
NVIDIA анонсировала DLSS 5 с нейронным рендерингом для фотореалистичного освещения и материалов
OgoGoLog
17:17
Скупой платит дважды, глупый - трижды, а фанат Нвидиа - постоянно. Вот по этому и такая большая доля Нвидиа
NVIDIA анонсировала DLSS 5 с нейронным рендерингом для фотореалистичного освещения и материалов
Констанция
17:15
Правильно! Если уж позориться, то по полной и до конца, как ты, бесполезное подобие мужчины! Жалкое зрелище.
NVIDIA анонсировала DLSS 5 с нейронным рендерингом для фотореалистичного освещения и материалов
Shatun29
17:13
Телеканалы через винкс либо окко подруби и увидишь откуда. 30Гб в месяц? По моему пизд...шь, пару игр скачать или 10 фильмов посмотреть в среднем качестве.
Опубликованы первые изображения Motorola Razr 70 и данные о зарядке из каталога 3C
tapok
16:57
dlss 1 был говном dlss 2 был мылом dlss 3 был фейком dlss 4 кажись оно, а может даже лучше. dlss 5 - ждет таже участь, в 2-3 доп. итерации своего развития а сейчас, это не более чем просто технодемка...
DLSS 5.0 от NVIDIA — инновации есть, но для геймеров они не принесут ощутимой пользы
Артем Павлов
16:53
Да ну? Прям один в один? Напомните какой у вас уровень экспертизы в этой теме?
Илон Маск предрек отмену обязательной работы в ближайшие 20 лет
Евгений Зырянов
16:50
По образу и подобию сотворяется.
Илон Маск предрек отмену обязательной работы в ближайшие 20 лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter