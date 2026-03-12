По сути, сократили название для режима и добавили несколько функций.

Компания Microsoft анонсировала режим Xbox для Windows 11 — новый полноэкранный игровой интерфейс, специально оптимизированный для управления с помощью контроллера. Инсайдеры сообщают, что тестирование программной надстройки начнётся в апреле текущего года в некоторых регионах. В самой компании режим Xbox для своей главной на сегодняшний день настольной ОС позиционируют как возможность превратить ПК в консоль без необходимости в покупке последней.

Источник изображений: Microsoft

На самом деле, пользователи Windows 11 могли тестировать предварительную версию «полноэкранного режима Xbox» ещё с ноября 2025-го. Она была доступна участникам программы Windows Insider и Xbox Insider, собрав за это время неплохие отзывы. Так вот, представленный сейчас режим Xbox для Windows 11 является его расширенной версией. Только раньше он назывался Xbox Full Screen Experience (FSE), а теперь просто — режим Xbox.

Представители Microsoft уточнили, что после тщательного тестирования нового режима интерфейса на своей портативной консоли ROG Xbox Ally они приняли решение предоставить всем пользователям Windows 11 возможность почувствовать себя владельцем консоли Xbox, не покупая её. Именно поэтому режим Xbox можно будет активировать на ноутбуках, стационарных компьютерах и планшетах.

Ещё добавим для справки, что на прошедшем выступлении Microsoft на GDC, которую вёл вице-президент Джейсон Рональд (Jason Ronald), вновь была озвучена идея о дальнейшем сближении Xbox и Windows. На выставке мельком показали дев-кит Xbox следующего поколения и озвучили очередной призыв к разработчикам «создавать игры для Xbox на ПК».