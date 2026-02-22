Дежурные апдейты через службы Windows и Lenovo Vantage останутся, но это мелочи.

Портативная консоль Legion Go на базе мобильного процессора Z1 Extreme от AMD перестанет получать официальные обновления драйверов от производителя. Устройство, которому нет ещё и трёх лет с момента выхода в продажу, будет получать только важные апдейты через утилиты Windows Update и Lenovo Vantage.

Источник изображения: Lenovo

Сама Lenovo не указывала причину приостановки выпуска обновлений, но это, например, никак не связано с недавним решением AMD сконцентрировать свои усилия на поддержке современных аппаратных решений. Если помните, несколько месяцев назад компания приняла решение больше не оптимизировать видеокарты серий RX 5000 и RX 6000 для новых игр. Все GPU на RDNA 1 и RDNA 2 будут получать только критические обновления безопасности и не более. Графический процессор от Z1 Extreme, установленный в Legion Go, относится к RDNA 3, поэтому под «сокращения» не попадает.

Решение Lenovo о прекращении поддержки Legion Go контрастирует с отношением Asus к своим клиентам, которая продолжает выпускать для Rog Ally и Rog Ally X свежие обновления. А ведь эти две консоли тоже используют чипы AMD Z1.