Freedom Is Coming — такими словами встречает первых своих пользователей «заглушка» портала, контент там появится позже.

Госдепартамент США в настоящий момент поддерживает финансово разработку полноценного онлайн-портала, который позволит жителям Европы и даже других стран получать доступ к запрещённому в их регионах контенту. Как сообщает издание Reuters, правительство США считает разрабатываемую меру «мощным инструментом против цензуры».

У сайта слишком предсказуемый адрес — freedom.gov. Источник издания Reuters утверждает, что портал должен быть доступен по всему миру без ограничений из-за встроенного VPN, который станет маскировать трафик как американский. Заявляется также, что и действия пользователей на представленном портале никаким образом не будет фиксироваться, но верится в подобное с трудом.

Сайт по адресу freedom.gov был зарегистрирован ещё 12 января, но контента на нём пока никакого нет. Если перейти на ресурс прямо сейчас, то пользователя там встретит надпись Freedom Is Coming, анимированный логотип и обращение на русском «Информация — это сила. Верните своё право на свободу слова. Будьте готовы». Скорее всего, текст обращения будет меняться в зависимости от месторасположения и настроек системы пользователя.

Опрошенные Reuters источники убеждены, что запуск подобного сайта внесёт ещё больший раскол в отношения между США и Европой, поскольку правительство последней будет считать freedom.gov попыткой спровоцировать европейцев нарушить законодательство их стран.

Каким образом европейские регуляторы станут воздействовать на будущее содержимое freedom.gov и какие меры будут вводить по ограничению доступа к сайту — узнаем в ближайшем будущем. Напомним, правительство США до начала второго срока Трампа обеспечивало финансирование коммерческих инструментов для обхода блокировок в разных странах, среди которых были Иран, Китай, Россия и Беларусь.