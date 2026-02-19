Любителям Outlook, The Bat! и Thunderbird предложат платить за такое по 400 рублей в месяц, но речь пока идёт о «тестовом режиме».

На Habr.com появилась информация о том, что пользователей почтового сервиса @mail.ru уведомили о невозможности его дальнейшего бесплатного использования с помощью почтовых клиентов. Мера пока видится спонтанной и, что самое главное, не актуальной для всех пользователей разом. Здесь стоит уточнить пару моментов.

Если новая инициатива будет официально утверждена, то пользователи Outlook, The Bat!, Thunderbird и других «почтовиков» вынуждены будут платить по 400 рублей в месяц за возможность открывать и отправлять свои письма с почтового ящика @mail.ru.

Здесь удивляет тот факт, что сообщение с просьбой оформить платную подписку Mail Space (как показано на картинке рядом) получили не все пользователи. Пока данная инициатива носит, скажем так, экспериментальный характер. Завсегдатай Habr.com, ссылаясь на официальный комментарий представителя сервиса, утверждает, что «письма счастья» с просьбой перейти на платный тариф получило менее одного процента владельцев почтовых ящиков на @mail.ru.

Неравнодушные люди, решившие сами обратиться в техподдержку @mail.ru, рассказали, что им пришёл ответ следующего содержания: «Здравствуйте. Сейчас подключение к ящику через сторонние сервисы по протоколам IMAP, POP, SMTP или с помощью OAuth- авторизации возможно только при наличии подписки Mail Space для работы».