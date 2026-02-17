Устройство снабжено быстрой памятью DDR5, которая сейчас стоит совсем неприличных денег.

Компания Valve прояснила ситуацию с отсутствием портативного компьютера Steam Deck Oled для покупателей из американского региона. Напомним, несколько дней назад пользователи Steam обнаружили, что консоль перестала быть доступной для заказа через официальный сайт для жителей США. Причина пропажи довольно предсказуемая — глобальный дефицит чипов памяти.

Обращение по поводу проблем с поставками появилось на официальном сайте. Там Valve честно признаётся, что отныне Steam Deck Oled могут пропадать из продажи как в США, так и в других регионах.

На официальном сайте также появилось напоминание, что версия с LCD и 256 Гбайт памяти больше не производится. На самом деле более дешевый вариант консоли был официально снят с продажи ещё в конце 2025-го. Но Valve посчитала нужным это напомнить и уточнила, что модель нельзя будет купить после того, как поставщики по всему миру распродадут оставшиеся запасы.

Ситуация с доступностью Steam Deck Oled в будущем может стать ещё более неопределённой, поскольку кризис с памятью, по предсказаниям аналитиков, вряд ли завершится до 2028 года. Valve чуть ранее также пришлось перенести сроки выхода Steam Machine с начала 2026-го на «первую половину 2026-го». Вполне возможно, что после июня и эти сроки могут быть скорректированы.